El emekleri görücüde

ALANYA Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda, Çıplaklı Mahallesi, Cikcilli Mahallesi ve Alanya merkezdeki Hanımelleri ile İpek Eller atölyelerinde açılan kurslara katılan kursiyerlerin yaptığı el işleri görücüye çıktı. 13 farklı dalda toplam 542 kursiyerin katıldığı kurslarla ilgili Kültür Merkezinde düzenlenen serginin açılış törenine, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i temsilen Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şevki Mat, Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

‘EV HANIMLARIMIZ EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR’

Kursların ev hanımlarına hem meslek edindirdiğini hem de ev ekonomisine katkı sağladığını söyleyen Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, “Her yıl eğitim – öğretim yılında çeşitli dallarda kurslar düzenliyoruz. Kurslar sayesinde ev hanımlarımız yaptıkları el sanatlarını satarak hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de meslek ediniyor. Sergiyi gezen ziyaretçilerimiz kursiyerlerimize beğendikleri el işleriyle ilgili sipariş vererek iş yaptırabiliyor. Bugün açılan sergimize Elde Türk işlemeleri, ipek kozasından çiçek, örgü, takı, çini, seramik, katı sanatı, ebru ve resim gibi pek çok göz alıcı eser sergileniyor” dedi. Sergi, 21 Haziran Cuma akşamına kadar Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde ziyarete açık kalacak.