El birliğiyle engellediler!

GERİLİM yaşanmaması için devreye giren Belediye Başkanı Av. M. Faruk Pınarbaşı, kurul kararını uygulamak zorunda olduklarını belirterek vatandaşlardan anlayışlı davranmalarını istedi.
Sancak Mahallesinde “Sit Alanı” üzerine kurulan Sancak Tayize Evi için kurulun verdiği yıkım kararı Birecik Belediyesi ile mahalle sakinlerini karşı karşıya getirdi. Kurulun kararını uygulamak için Sancak Mahallesine gelen Birecik Belediyesi yıkım ekiplerine bölge halkı müdahale ederek, bazıları ise iş makinelerinin önüne geçerek Belediye ekiplerinin görevini yapmasına mani oldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, “Kurul burasıyla ilgili yıkım kararı verdi. Bu nedenle Kurul kararına uyulması gerekiyor" dedi. Halkı sakinleştirdi.
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