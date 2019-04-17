CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatayı almak için İl Seçim Kurulu’nun bulunduğu Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte İl Seçim Kurulu’na gittiği araç içinde görüntülendi. Fotoğrafta eşi ile yan yana oturan Ekrem İmamoğlu gülümsediği görülüyor. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Ekrem İmamoğlu “Mazbatamızı alıyoruz, Teşekkürler İstanbul…16 Milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum.” notunu düştü.
Ekrem İmamoğlu’ndan mazbata pozu
Mazbatasını almak üzere Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul İl Seçim Kurulu'na davet edilen Ekrem İmamoğlu adliyeye gelişinde eşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından da "Mazbatamızı alıyoruz, Teşekkürler İstanbul...16 Milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum." mesajlarını paylaştı