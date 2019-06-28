Ekrem İmamoğlu’ndan ilk icraat

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla yaptığı ilk açıklamada, şehrin içinde bulunduğu trafik çilesine değindi.

Ekrem İmamoğlu’ndan ilk icraat
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ULAŞTIRMA Bakanlığı tarafından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlatılan ve toplam 52 gün sürmesi beklenen çalışmaya değinen İmamoğlu "Bazı önlemler alacağız. Bakanlığa da bazı tavsiyelerimiz olacak" dedi. İBB binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi: “Köprülerdeki tadilat nedeniyle kent genelinde yoğun bir trafik sorunu yaşanıyor. Bugünün konusu bu olacak. Trafiği hafifletmek için neler yapabiliriz masaya yatıracağız. Çalışmayı başlatan Ulaştırma Bakanlığına da bir kısım tavsiyelerimiz olacak. Bunu acil olarak gündemimize aldık.” 

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