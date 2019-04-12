Ekrem İmamoğlu’ndan Abdullah Gül’e: Seslerinin daha gür çıkması lazım

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’nı kazanan Ekrem İmamoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e seslendi, 'Sesinizin daha gür çıkması gerekiyor' dedi.

Ekrem İmamoğlu’ndan Abdullah Gül’e: Seslerinin daha gür çıkması lazım
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YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Cami’de cuma namazını kıldı. Namazın ardından çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “Bize yapılan yanlışları güçlü olunca biz başkalarına yapmamalıyız” sözleri hatırlatılması üzerine “Bir önceki Cumhurbaşkanının bu şekilde yorum yapması sevindirici ama seslerinin daha gür çıkması lazım.” dedi.

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