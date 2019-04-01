Ekrem İmamoğlu: YSK'ya göre biz kazandık

MİLLET İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu hem kendi sonuçlarına hem de YSK'nın aktardığı sonuçlara göre İstanbul'da seçimi kazandığını söyledi.

"YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"

İşte İmamoğlu'nun o konuşmasının satır başları:

"Mesaimize devam ediyoruz. Şöyle ifade edeyim hali hazırda çağrıda bulunduğum AA'nın hiçbir eylemi yok. Tekrar bu sabah güne yeni uyanmış ve bizi takip eden izleyenler olabilir. AA görevini yapmamıştır. AA Türkiye demokrasi tarihine kötü bir iz bırakmıştır. Dünya bu süreci izliyor, kötü yönettiler. Yetkilileri göreve çağırıyorum. Aynı zamanda verilerimizi paylaştık, gerekçeler ve sayılarla paylaştık. Birazdan YSK'nın verilerini de paylaşacağım. Ama ne yazık ki İstanbul'un sokaklarına caddelerine, üst geçitlerine 'Teşekkürler İstanbul' diye bu tarzda afişler asılmış durumda. Manipülasyon sürecine şu anda yetkisiz olan İBB siyasi kanadı manipülasyona dahil olmuştur."

"GARİBANIN EMEĞİNİ ZAYİ ETMEKTELER"

"Oradaki gariban İBB çalışanlarının emeklerini zayi etmekteler. Onların hiçbir günahları yok. Bu işlemi yaptıran yetkisiz siyasi kimse irade ya da kimse bu talimatı veren, onlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağımı duyuruyorum. Bir çok yerde bu afişlerden var. Toplumun vicdanına havale ediyorum. Yasal yapacaklarımız devam edecek, takibimiz sürüyor. Hala YSK'dan bilgi alıyorsak, basın kuruluşlarının da bilgi alma şansı yok diye düşünmüyorum. AA'yı takip etmeleri noktasındaki süreci terk etmelerini söylüyorum. Bu cennet vatanın siyasi haritasındaki İstanbul kısmını lütfen bizim rengimize dönüştürsünler. İstanbul'u hala başka bir parti kazanmış gibi bir harita var, bu bizi üzüyor."

"RAKAMLARI VERİYORUM"

"Genel merkezimizin sistemi üzerinden sadece 1 tutanağımızda eksiğimiz var, 1 sandık hariç rakamlar şu şekildedir: 4.169.206 kişi, tarafıma oy vermiştir.4.141.179 oy ise rakibime verilen oy sayısıdır. Aradaki fark 28 bin 27. Bir sandığın toplam oyu 300'dür, geçerli oy sayısı da yaklaşık olarak 270 civarındadır. Buna göre aramızdaki fark bizim seçimi kazandığımızın verisidir. YSK'nın verilerinde ise tarafıma verilen oy 4.136.647 olurken, rakibime verilen oy 4.109.230'dur. Buradaki fark da şu an için 27 bin 417."