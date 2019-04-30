Ekrem İmamoğlu ve Vali Ali Yerlikaya arasında çelenk tartışması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya arasında sabah saatlerinde tartışma yaşandığı ortaya çıktı. İETT'yi ziyaret eden İmamoğlu, ziyaretinin ardından İstiklal'de kısa bir tur attı. İmamoğlu ve beraberindeki heyet Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önüne 1 Mayıs dolayısyla çelenk koymak isteyince Vali Yerlikaya ile aralarında sözlü bir tartışma yaşandı. Vali'nin itirazlarına tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, "Kimseden icazete alacak değiliz. İstediğimiz yere çelengimizi koyarız" ifadelerini kullandı.