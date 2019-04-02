Ekrem İmamoğlu ve Fatih Portakal ev arkadaşı çıktı!

Fatih Portakal'ın üniversite arkadaşı olduğunu belirten Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Fatih Portakal, üniversitede oda arkadaşlığı yaptığım değerli bir dostumdur. Kendisiyle dostluğumuz yıllardır devam ediyor" demişti.