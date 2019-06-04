Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'nın kararına sert tepki

İMAMOĞLU, bayram namazını Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kıldı. Camiden çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Sabah Twitter üzerinden bayramımı tebrik eden sayın Binali Yıldırım'a, eşi hanımefendiye ve bütün ailesine, Saadet Partisi adayı Necdet Bey'e ve ailesine, Vatan partisi adayı ve ailesine, kısacası bu süreçte koşacak olan tüm rakiplerimize iyi bayramlar diliyorum. Umut ederiz, centilmence, bundan sonrası için güzel cümlelerin kurulduğu ve insanların birbirine güzel mesajlar verebildiği bir kampanya süreci olur. Bu anlamda ben de rakiplerimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

"BU ÇAĞDAŞ BİR ORTAMIN GEREĞİ"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın ortak TV programı açıklaması sorulması üzerine İmamoğlu,

"Biz zaten fikrimizi defalarca söylemiştik. Bu çağdaş bir ortamın gereği. Asla şartlı bir süreci kabul etmemekle beraber, İstanbul konusu üzerinde konuşmada hemfikirim. Tabi İstanbul'un geçmişi, geleceği ve 31 Mart'ta yaşadığı seçim süreci var. Bunları da tartışacağımız bir programı çok isterim. Sanırım 17 yıldır memleket böyle bir görüntüyü görmedi. Bunun görülmesi ülkemizin demokrasisi adına sevindirici bir hareket olacaktır. Umuyorum gerçekleşir. Arkadaşlarım görüşecekler" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİ AĞIR DARBE ALMIŞTIR"

YSK'nin seçim kurullarıyla ilgili kararını üzücü olarak değerlendiren Ekrem İmamoğlu, "Ramazan ayının girişinde böyle bir karar verip, son gününde böyle bir karara imza atarak aslında gerekçeli kararlarının hiçbir anlam ifade etmediğini ortaya koymuş oldular. Demokrasi ağır darbe almıştır" diye konuştu.