Ekrem İmamoğlu'ndan sayım sonrası yeni duyuru

11 İLÇEDE geçersiz oyların sayımının bittiğini ancak diğer ilçelerde hala devam ettiğini belirten Ekrem İmamoğlu, "Bir uyarıyı yapmak zorundayım bizim ilçede sayım bitti artık görevim bitti gibi bir yanlışa düşmesin.

Bu iş bitene kadar bütün arkadaşlarımın bulundukları yerlerdeki görevlerine devam etsinler.

İnsanları manipüle etmeye ve insanları acaba demeye yönelik açıklamalar yapıyorlar.

Süreç devam ediyor, 11 ilçede geçersiz oyların sayımı bitti. Diğer ilçelerde devam ediyor.

Benim aldığım oy 4 milyon 171 bin 475, rakibimin oyu 4 milyon 151 bin 923. Aradaki fark 19 binin üzerinde.

Yaptığımız hesaplamalara göre tüm oylar sayıldığında bile aradaki 18 bin civarında kalacak." açıklamasında bulundu