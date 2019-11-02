Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e teşekkür mesajı
İYİ Parti'nin ikinci yıl resepsiyonuna katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaştığı mesajda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.
GÜNDEM 02.11.2019, 23:53
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca, Haliç Kongre Merkezi'nde İYİ Parti'nin ikinci kuruluş yıldönümü kutlandı. Resepsiyona katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Partililer tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN MERAL AKŞENER'E TEŞEKKÜR MESAJI
Twitter adresinden geceye dair fotoğrafları paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.
İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;
İYİ Parti’nin Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 2. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldık. Tekrardan @iyiparti’nin ülkemizin demokratik yaşantısına, gelişimine katkılarının devamını dilerim. Genel Başkan @meral_aksener’e de nezaket dolu yaklaşımı için teşekkürler.
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 02 Kasım 2019
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:40
|Akşam
|18:06
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|10
|16
|5. Başakşehir
|10
|16
|6. Galatasaray
|10
|16
|7. Sivasspor
|9
|15
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Göztepe
|10
|12
|11. Gaziantep FK
|9
|12
|12. Kasımpaşa
|9
|11
|13. Denizlispor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Fatih Karagümrük
|9
|16
|5. Balıkesirspor
|9
|16
|6. Altay
|10
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Adanaspor
|10
|8
|16. Giresunspor
|9
|8
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Chelsea
|11
|23
|4. Leicester City
|10
|20
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|10
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Wolverhampton
|11
|13
|12. West Ham
|11
|13
|13. Tottenham
|10
|12
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|10
|10
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Atletico Madrid
|12
|21
|4. Sevilla
|12
|21
|5. Granada
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Levante
|12
|17
|9. Valencia
|12
|17
|10. Athletic Bilbao
|11
|16
|11. Getafe
|11
|16
|12. Osasuna
|11
|15
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|11
|5