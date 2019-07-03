Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye üst düzey atamalar

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni hukuk müşaviri Eren Sönmez oldu. Sönmez, Maltepe Belediyesi'nde Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapıyordu. İmamoğlu, 31 Mart seçimini kazandıktan sonra Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı olarak atadığı ancak görevine başlayamayan Nurten Uğursoy'u da tekrar aynı göreve getirdi.

Eski hukuk müşaviri Ali Karaaslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği gün İBB genel sekreteri ve 7 yardımcısı ile birlikte görevi bıraktığını açıklamıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimini kazanıp mazbatasını aldıktan sonra Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Muhammet Koçoğlu’nu görevden alarak yerine Nurten Uğursoy’u atamıştı. Ancak Koçoğlu’nun izne ayrıldığı için görevden alma kararı kendisine tebliğ edilemediğinden Uğursoy göreve başlayamamıştı. 1982 yılında İBB kadrosunda görev yapmaya başlayan Uğursoy, 2009-2015 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü oldu. Uğursoy, 2015 yılından beri de Avcılar Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü olarak görev yapıyordu. Dün de İBB'nin yeni İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'na Nurcan Alan, Özel Kalem Müdürlüğü'ne de Yavuz Saltık getirilmişti.

İmamoğlu'nun göreve başlaması ile birlikte İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan, Metro İstanbul A.Ş Genel Müdürü Kasım Kutlu, “Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı olarak kabul etmiyorum” diyen İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi Hüseyin Hacıoğlu görevlerinden ayrılmıştı.

İBB Genel Sekreterliği'ne vekaleten Beylikdüzü Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu atamıştı.

Başkan danışmanı olarak atanan eski TÜPRAŞ Genel Müdürü olan Yavuz Erkut'un işlemlerin tamamlanmasının ardından asaleten İBB Genel Sekreteri olarak atanacağı açıklanmıştı.

