Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalar sonrası ilk açıklama

Son dakika! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'deki istifalarla ilgili olarak, "Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Bir sohbet edeceğiz. Kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalar sonrası ilk açıklama
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İSTANBUL Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP - İYİ Parti il yöneticileri ve İstanbul Gönüllüleri yöneticileriyle bir araya geldi. İmamoğlu, İBB'deki istifalarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.İmamoğlu, şunları söyledi: "Görev değişimleri elbette olur. Hizmet ettiler, elbette herkesin durumları vardır, eksikleri vardır. Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Bir sohbet edeceğiz. Kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz. Dediğim gibi bunlar doğal. Yolumuza devam ediyoruz.

"HAZIRLIK YAPTIĞIMIZ ÜST YÖNETİM KADROLARIMIZ VAR"

82 bin çalışanına güveniyoruz büyükşehir belediyemizin ama aynı zamanda elbette ki bizim de bu sürece hazırlık yaptığımız üst yönetim kadrolarımız var. İnşallah İstanbul'da yeni bir başlangıcı hep beraber süreci harekete geçireceğiz." 

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