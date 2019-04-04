Ekrem İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına maaş müjdesi

RESMİ olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, yaptığı son açıklamasının bir bölümünü İBB çalışanlarına ayırdı. İmamoğlu, çalışanların en düşük asgari ücretinin 2 bin 200 lira olaccağını söyleyerek, "Bu bizim seçim taahhüdümüzdür. Zoraki mitinge gitmek yok. Seviyorsa gelsin, sevmiyorsa gelmesin. Kadın çalışanlara 8 Mart’ta izin vereceğim. Toplu iş sözleşmelerini sosyal sorunları koymayı taahhüt ediyorum. İster istemez sizi bazı gündemlere çekenler oluyor." dedi.

"BENİMLE ÇALIŞINCA GÖRECEKLER"



Beylükdüzü Belediyesi'ndeki tecrübelerini hatırlatan İmamoğlu, "Hiçbir çalışanımın kendini bana adamasını istemedim. Zira siyasiler bugün vardır yarın yoktur. Onlar bu kurumun kalıcı unsurlarıdır. İBB’de çalışan herkes hiçbir şeye bakmaksızın alın teri akıtan çalışan herkesin yeri başımın üstüdür. Gönüllerini ferah tutsunlar. Benimle çalışmaktan çok büyük keyif alacaklar. Partizanlıktan çok yorulmuşlar benimle çalıştıklarında görecekler." ifadelerini kullandı.