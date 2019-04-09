Ekrem İmamoğlu'ndan AK Parti'ye kritik çağrı!

RESMİ olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Parti'ye çağrı yaparak "Kaybettiklerini kabul etmeleri gerekiyor" dedi.

İl başkanlarıyla beraber açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"BİZİM GÜNDEMİMİZ İSTANBUL"

"Bu şehrin çocuklarını eşitlemek istiyoruz, çalışmalarımıza başlamak istiyoruz. 350 bin genç var hayata tutunamamış, bir an önce o gençleri hayata tutundurmalıyız. Bizim gündemimiz İstanbul. Her 4 gençten 1 tanesi işsiz, ocakta pişmeyen yemeğin karşılığında biz onlara ne yapabiliriz biz onun için acele ediyoruz."

"İHBARLAR ALIYORUZ"

"Bir sürü ihbarlar alıyoruz, mali düzenlemelerle ilgili ihbarlar alıyoruz. Ben iyi biliyorum şu anda bizi heyecanla bekleyen İBB çalışanları bizimle birlikte mutlu olacaklar. Bu gecikmenin her anı onların da hizmet kalitesini etkilediği gibi bazı siyasilerin aldıkları kararlarla İBB'nin ciddi zararlara uğratılabileceği konusunda duyumlarımız var."

"PARTİZANLIK DÖNEMİ BİTMİŞTİR"

"Partizanlık dönemi bitmiştir. 80 İl Başkanı yanında söylüyorum. Artık insana, şehre, topluma hizmet dönemi var. Partililerimizin de böyle bir dönemi alkışladığını dönem başlamıştır."