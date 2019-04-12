Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül'ün sözlerine jet yanıt!

RESMİ olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'ndan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilk yorum geldi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İBB Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, gündem ilişkin açıklamalarda bulunarak YSK'ya seslendi. İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

GÜL'E: SESİ DAHA GÜR ÇIKMALI

Düzenlediği basın toplantısında Abdullah Gül'ün İstanbul seçimleriyle ilgili yapmış olduğu "Bize yapılanı güçlü olunca başkasına yapmamamız gerekiyor" çıkışına değinen İmamoğlu, "Kendisine teşekkür ederim. Bu sürece yorum yapması sevindirici. Ama seslerinin daha gür çıkmasını isterim. Bu ses bu kadar yumuşak tonda olmamalı." şeklinde konuştu.

"YSK'NIN SÜRE TANIMASI NORMAL DEĞİL"

"Oradaki süreci kirletmeye çalışanlara akıl tutulması yaşıyorlar. YSK'nın süre tanıması doğru değil. 16 milyon insan bunlara gülüyor, 16 milyon insanın sahip olduğu bir makam. Siz görev yaptınız şimdi başkası gelecek. Kendi malı mülkü gibi her gün bir şey uydurarak, gündemi meşgul etmelerini üzülerek takip ediyorum. Yapmasınlar yazık ediyorlar. 300-400 kişilik liste vererek, İstanbul seçimlerine gönderme yaparak neyi yakalamaya çalışıyorlar. Biz 16 milyon insan adına önemli bir vazifeyi yerine getirdik. AA'nın sürece ihanet etmesine rağmen süreci olağanüstü bir şekilde yönettiler."

"NEDEN BİTİRMEK İSTEMİYORSUNUZ?"

"Niyetiniz ne? Neden bitirmek istemiyorsunuz? Anlatın, millet anlasın. Gülünç duruma düşüyorlar. Biz emanetçiyiz, ne malım ne mülküm. Görev yaptım helalleştim Beylikdüzü'nde başka bir göreve gidiyorum. Bu kadar basit, şükür olsun Allah'ıma. Artık YSK kararı vererek insanları rahatlatmalı. 16 milyon insanı geciktirmesinler."

İBB'DEKİ İHALE İDDİALARI

"Bu 12 günü mercek altına alacağız, ne yapılmış ne yapılmamış. Oradaki onbinlerce çalışana güveniyorum. Siyasi iradenin zorlamasıyla tek bir işlem yapmasınlar. Onlar ne Ekrem İmamoğlu'na ne başkasına hizmet edecekler."