"Ekrem İmamoğlu'na destek verdiğiniz için sizi seçtik"

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Ünal, ortak yayının moderatörlüğünü yapan İsmail Küçükkaya için "Siz tarafsız olduğunuz için değil, İmamoğlu'nu açıkça desteklediğiniz için bizim tarafımızdan seçildiniz" dedi.

"YILDIRIM, İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYEN BİR MODERATÖR İSTEDİ"

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın, Ekrem İmamoğlu'nu açıkça desteklediğini söyleyen bir moderatörün ortak yayını yönetmesini istediğini aktaran AK Partili Ünal, "Ben kendisine şunu da söyledim; sonuçta TV'lerde bu olay gerçekleşti. Bu kameralar önünde gerçekleşirken tabii ki de sorular verilmiş midir, verilmemiş midir. Konu bu değil. Mesele soruların verilip verilmemesi değil şeffaf davranılmaması, kamuoyunu yanlış bilgilendirilmesi, sorduğum halde Ekrem İmamoğlu ile görüşmediğini söylemesidir" diye konuştu.