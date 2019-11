Ekrem İmamoğlu: Kamu bankalarının kapıları İBB’ye kapatıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Ekim- 15 Kasım tarihleri arasında Paris, Berlin, Londra, Kopenhag ve Strasburg'a gerçekleştirdiği 5 yurtdışı ziyaretinin finansal sonuçlarını Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilere anlattı.

İmamoğlu, seçimlerin ardından Türkiye'de kamu bankalarının kapısının İBB'ye kapatıldığını vurgulayarak “Devletin şu an yönetiminde olan bankaları biliyorsunuz. İBB'nin tüm maaş ve işlemlerini de yürüttüğü bankalar, yani cari işlemlerini yönettiği en önemli potansiyele sahip bankalardır devlet bankaları. Seçimden hemen sonra bir kısım rutin kullanım yaptığımız kredilerin günlük ihtiyaçları çözdüğümüz krediler bile kullandırılmadı. Biz elde ettiğimiz borçlanma yetkisini Türkiye'nin bazı özel bankaları ve hatta bazı yabancı bankalar üzerinden çözüm yoluna gittik. Kamu bankalarının ne yazık ki kapısı bize kapatılmış durumda. Sadede İBB'de değil özellikle CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ile sık sık bir araya geliyoruz. Aynı tutum ve davranış o belediyelerimize de büyük oranda var. Bu çok üzücü” dedi.

5 AYDIR SABREDİYORUM

Milyarlarca liralık cari işlem yaptıkları kamu bankasının eşit davranmak zorunda olduğunu vurgulayan İmamoğlu “Ben bu tavır ve davranışı gösteren akıl tutulması yaşayan yöneticileri de buradan kınıyorum. Bu kınamayı şöyle kabul edin; 5 aydır sabrediyordum ama bu sefer kınıyorum. Ama biz çözüm bulma kabiliyetlerine sahip bir kentin yöneticileri olarak bu güzel kentin ihtiyaçlarına dönük imkanlar yaratmaya devam ediyoruz. Özel bankalardan olumlu geri dönüşler çok yüksek, iyi ki varlar” diye konuştu.

PROJELER 2 YILDIR DURUYORDU

İmamoğlu, göreve geldiklerinde İstanbul'da başta metro projeleri olmak üzere çok sayıda yatırımın finans problemleri nedeniyle 2 yıldır durduğunu gördüklerini belirterek “Bu durağan dönem fiziki olarak da şehri tehdit ediyordu. Türkiye'deki ekonomik kriz nedeniyle kaynak bulma konusundaki zorluklardan ötürü yeniden başlamanın zor olduğu düşünülüyordu. Açıkçası devlet bankaları ne acı ki İBB'ye göreve başladığımız andan itibaren gördük ki mesafeli duruyorlar. Bu üzücü. Ankara'dan finansman ihtiyacımıza dönük acil çözümler gelemeyeceğini görmüştük. Bunun kurum temsilcilerine şahsen dile getirdim. Bu nedenle ilk yurtdışı ziyaretimizi Paris'e yaparken bizden önce başlatılan ama finansman kaynaklarının olgunlaşamadığı bir dönemin sonrasında bu gezimizin hemen akabinde bir kredi sözleşmesi yapabiliyor olmamızda bu gezinin etkili olduğunu düşünüyorum. Bu süreçten hemen sonra bir Fransız yatırım bankasından temin ettiğimiz kredi ile Ümraniye Göztepe metromuzu tekrar hayata geçirdik” dedi.

20 MİLYAR KAYNAK İHTİYACI

İstanbul'da finansman sorunları nedeniyle 2 yıldır duran projeler için yaklaşık 20 milyar TL'nin üzerinde kaynak ihtiyacı bulunduğuna dikkat çekti. İmamoğlu, bu rakamın 11-12 milyarının duran metro yapıları ile ilgili olduğunu ifade etti. İmamoğlu “Kötü yönetilen son 5 yılı teslim almış bulunuyoruz. Geçtiğimiz 5 yıl özellikle İBB açısından hem kendi içindeki siyasi değişim, yönetim değişimleri, İstanbul'un yapısal ve insani karakterine uygun olmayan yatırım öncelikleri ve bunun gibi bir çok sorundan dolayı kötü bir yönetim sürecini devraldık. Sıkı çalışıyoruz, popülist bir tavırla çalışmıyoruz. Doğru adımlar atacağız, finansal anlamda duvara toslamayacağız” dedi. İBB'nin şu an 28 milyar TL borcu bulunduğunu da açıkladı.

ALMANYA'DAN 110 MİLYON EUROLUK KREDİ

İmamoğlu, Almanya seyahatinin hemen ardından Deutsche Bank ile görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve gelen finansman ile bu hafta Sultanbeyli-Çekmeköy metrosunun 2 yıl aradan sonra tekrar başlayacağını belirtti. İmamoğlu, Deutsche Bank'tan 110 milyon euroluk kredi alındığını açıklayarak “Daha önce görüşülen vadelerin daha üzerinde vade sağlandı. Daha düşük oranda faiz sağlandı. Görüşülen rakamın da üzerinde bir rakam sağlandı. Artı değerler üretilerek bir sözleşme yapıldı” diye konuştu.

2 SORU SORDULAR

Londra, Paris'teki yatırımcılar, belediye başkanları, banka yöneticilerinin Türkiye ile merak ettikleri iki konu olduğunu dile getiren İmamoğlu, bu soruları şöyle sıraladı: “Ekrem İmamoğlu'nun merkezi hükümetle ilişkileri nasıl, önünüze engel çıkarılıyor mu? Türkiye-AB ilişkileri nereye gidiyor, Türkiye Avrupa'dan uzaklaşıyor mu?”

İmamoğlu ilk soruya verdiği yanıtta ortada bir sorun varsa her iki tarafın da payı olduğuna dikkat çektiğini belirterek Suriye konusunda Türkiye'nin yalnız bırakıldığını söylediğini aktardı.

MERKEZİ HÜKÜMET İLE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞECEĞİNE İNANIYORUM

Merkezi hükümetle ilişkileri konusuna verdiği yanıtı da İmamoğlu şöyle anlattı:

“Elbette bu ilişkilerin normalleşeceğine inandığımı, normalleşmesi gerektiğini özellikle dile getirdim. Hem bu siyaseten bir gereksinim. Siyasi aklın mutlaka ortaya koyması gereken bir husus. Türkiye'ye veya İstanbul'a hizmet sürecinde birbirine engel olmanın doğru bir şey olmadığını dile getirdim. Başka türlü davranmanın ise siyasi olarak kayıp olacağını bunun da seçimlerde nasıl cereyan ettiğini en yakın 2019 seçimlerinde halkımızın gösterdiğini dile getirdim. Tabi şunu anlayabiliyorum; 25 yıl sonra değişen bir yönetim var. 25 yıl sonra yaşanan bu değişime henüz alışamama refleksi doğaldır. Ben bunu insani karşılıyorum. Ama bu sürenin çok uzamaması gerektiğini artık bu duygulardan sıyrılması gerektiğini hükümetin de dile getirdim. İş yapma arzusu olan birinin önünde hiçbir engelin duramayacağını da dile getirdim. Bugün devlet bankalarının bize soğuk tavır alması ya da direnç göstermesi hangi motivasyonla onu da bilemiyorum bankacılığın motivasyonu ekonomik prensiplerle tanımlar üzerindendir. Ama biz ona rağmen kurduğumuz ilişkilerle Avrupa'dan finans bulduğumuz gibi ilerleyen dönemlerde de bulacağımıza bu kent adına kabiliyetleri ve kapasitesi adına hiç şüphe duymadığımı da dile getirdim.”

“BOĞAZİÇİ KARARI İSTANBUL'A İHANETİN PARÇASI OLUR”

İmamoğlu, Boğaziçi'ne ilişkin yasa tasarısı ile ilgili soru üzerine İmamoğlu “Henüz alınmış bir karar yok. Taslak ve duyumlar var. Henüz bir meclis gündemine gelmiş değil. Böyle bir süreç ortaya konursa İstanbul adına çok ciddi tehdit olur. Yerelleşmenin, yereldeki yapının güçlendirilmesine dönük dünyadaki hamlelerin ve Türkiye'yi yöneten merkezi hükümetin başta sayın Cumhurbaşkanı'nın her zaman aynı şeyi dile getirdiği bir ortamda tam tersi hareket etmek… Seçimi kaybeden bir siyasi partinin kaybetmişliğin verdiği bir şekilde bu hareketi yapmasının Türkiye demokrasisine büyük bir darbe vuracağı net. Bu bakımdan her şeye rağmen böyle bir sürecin hayata geçirilmeyeceği konusunda elbette dileğim var ama aynı zamanda inancım var. İstanbul'un bir bölgesi ile ilgili ‘şurası yetkili, burası yetkili' denemez. Zaten Türkiye'de 7-8 kurumun plan yapma yetkisi var. Ve buna seyirci kalan belediyeler var. Biz hiçbir konuda İstanbul'un hiçbir metrekaresinde merkezi bir takım kurum ve kuruluşun elindeki yetkisi kullansa da İstanbul'un deneyimini dikkate almadan yaptığı her işe hukuki müdahalemizi yapacağımızı belirtmek isterim. Bir masada 3-5 teknik insanın 16 milyonluk bir kentin geleceğine dair karar verme işi değildir. Yapılan ihanetlerin büyük kısmı da bu metot ile yapılmıştır. Biz bu ihanetleri engellemek adına kararlı duracağız. Bu yapılan taslak da İstanbul'a ihanetin bir parçasıdır. Biz İstanbul'a hem ihanet etmeyeceğiz hem de ihanet edenlerin süreçlerine engel olacağız” dedi.

İBB'NİN GELİR KAYBI VAR

İBB'nin hazineden pay alan kurumlardan biri olduğunu, bu payın da Türkiye'de ödenen vergilerle hesaplandığını anlatan İmamoğlu “Şu anda Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bir takım gelirler ve vergilerdeki düşüş elbette bizim de gelir kaybımıza neden oluyor. Müdahale ile bir düşüş değil, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz dolayısıyla yaşanan bir düşüş” dedi. İştirakler üzerinden yürütülen konsolide bütçe açısından da piyasada bazı alanlarda yaşanan daralma nedeniyle kaynak kayıpları da bulunduğunu belirterek gelir arttırıcı önlemleri de aldıklarını söyledi.

“ÇÜNKÜ YATIRIM YOK”

Duran projelerden özellikle metro projelerin kesinlikle devam edeceğini vurgulayan İmamoğlu “İstanbul'un ilçelerini geziyorum. Şu şaşırtıcı CHP'li ilçelerde İBB'nin durmuş bir yatırımı yok, çünkü yatırımı yok. Ama AKP'li belediyelerde epeyce durmuş yatırımla karşılaştık. Bu ne kadar eşit olmayan bir dönem yaşandığının da göstergesi” diye konuştu.

TAHVİL SATIŞI

İBB'nin bir finansman metodu olarak tahvil satışı metodunu kullanabileceğini de açıkladı. İmamoğlu “Buna çalışıyoruz. Elbette ülkenin ekonomi politikalarına, kanunlarına uygun hareket etmek zorundayız. Böyle bir süreci hazırlayıp ortaya koyduktan sonra izin almamız gereken Türkiye'nin kurumları var. Süreçlerin hepsini biliyoruz. Ülke lehine attığımız bir ekonomik adımın bu ülkeyi yöneten, akıllı siyaset yapan ekonomi idarecileri tarafından da kabul göreceğine inanıyorum. Aksinin ne onlar için ne Türkiye ekonomisi için ne İstanbul için doğru bir hamle olmayacağını düşünüyorum. Merkezi hükümetten beklentim, destek olmasıdır” dedi.

HAYDARPAŞA'DA KARAR BEKLİYORUZ

İmamoğlu, Haydarpaşa Sirkeci garları ihalesinde açılan davada TCDD'nin savunmasını mahkemeye verdiğini karar çıkmasını beklediklerini ifade ederek “Mahkemenin buradaki yanlışı, yanlı tutumu geri döndüreceğine inanıyorum. Tarihi bölgelerin kim olduğunu bilmediğimiz birilerine teslim edilmeyecek kadar hassas alanlar olduğunu ve ticaret yapılmadan bu şehrin turizmine katkı sunması için en doğru kurumun İBB olduğu konusundaki ısrarımız devam ediyor” dedi.

İmamoğlu, Atatürk Havalimanı ile ilgili çalışma yapan bir ekip kurduklarını da dile getirerek şunları söyledi:

“Bakanlık projesini açıklıyor, görseller paylaşıyor. Üstü yeşil olunca bayılıyoruz. Şimdi orası ne olacak? Mevcut durumda ne terkedildi? Çevresinde havalimanı var diye 30-40 otel yapılmasına müsaade edildi. Hala otel ruhsatı bekleyen oteller var. Atatürk Havalimanı'nda ne yapılacağı konusunda İBB, halk, fuarcılık- havacılık sektörün ne düşüyor? İstanbul'un tüm paydaşları ile konunun paylaşılması gerek.”

MARATON DAVETİ

İmamoğlu, görüştüğü çok sayıda belediye başkanını gelecek yıl İstanbul Maratonu'na davet ettiğini de ifade ederek “Gelecek yıl maraton bambaşka bir uluslararası boyutta olacak” dedi.