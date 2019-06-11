Ekrem İmamoğlu, İstanbul vaatlerini açıkladı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İBB'yi borç sarmalı içine sokanlardan artık hiç kimseye fayda yok. İstanbul'a ihanet edenlere, ki bu cümleyi kendileri kullanmıştır, artık bu kent emanet edilemez" dedi. İmamoğlu, ulaşım, kreş, gıda ve israf gibi birçok konuda vaatlerini tek tek açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"İSRAF DÜZENİ AYNI ŞEYLERİ KONUŞMAK ZORUNDA BIRAKTI"

İstanbul'u rant kapısı haline getiren bir avuç insan var. Bir avuç insana peşkeş çekiliyor. Gençlerimizin Ekrem abisi, büyüklerimizin övünç duyacakları bir evladı olmaya geliyorum. Yola çıktığımdan beri İstanbul'un kıymetli ailelerine hizmet edeceğimi anlatıyorum. İstanbul'un nimetlerini 16 milyon insana adil bir şekilde paylaştıracağım.

'Kimin parasını kime dağıtıyorsun' diyenler tekrar duysun, İstanbul'un nimetlerini 16 milyon kişiye paylaştıracağım. ?Çok zaman kaybettik, bu şehirdeki israf düzeni 3 ay sonra bizi aynı şeyleri yeniden konuşmak zorunda bıraktı.

Demokrasiyi, adaleti, hakkı yok sayan bir avuç insanın çıkarı yüzünden ülkenin, şehrin, insanımızın zamanı heba ediliyor. 16 milyon insanımızı mağdur eden bu haksızlık 16 milyonu hizmetten mahrum bırakan bu israf düzeni, inanıyorum ki 2 hafta sonra artık son bulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde israf düzeni son bulacak. Karşımızda tam bir kopyala-yapıştır kampanyası var, çünkü üretemiyorlar.

İGDAŞ indiriminden bahsediyorlar. Yazın tam da ortası olduğunu, doğal gazın yakılmadığını hatırlatalım.

ULAŞIM VAATLERİ

Kaybettirdikleri zamanı telafi edecek kadar çok ama çok çalışacağız. 12 yaş altı tüm çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız, 0-4 yaş arasındaki çocuklarımıza anneleriyle birlikte İstanbul ulaşımını ücretsiz hale getireceğiz. Ulaşımda ilk yarım saat içinde yapılacak tüm aktarmalar ücretsiz olacak.

"KENT GIDA KONSEYİ'NİN KURACAĞIZ"

İBB'yi borç sarmalı içine sokanlardan artık hiç kimseye fayda yok. İstanbul'a ihanet edenlere, ki bu cümleyi kendileri kullanmıştır, ihanet edenlere artık bu kent emanet edilemez.

Ne oldu da kimse tanzim satış noktalarını ağzına almıyor. Fakirliği, yoksulluğu afişe ederek milletle dalga geçtiğiniz bu seçim yatırımı neyi çözdü de apar topar kaldırdınız? Öyle günlük seçim yatırımlarıyla bu iş çözülmez, mutlak bir ciddiyet ister. Bölgedeki üreticileri destekleyeceğiz. İstanbullu toprakla buluşacak, kent nefes alacak.

Kent Gıda Konseyi'ni kuracağız. Özellikle yoksul kesimlerin sağlıklı gıdaya ulaşmasına yönelik politikalar geliştireceğiz. Kuracağımız mahalle mutfaklarıyla vatandaşın ucuz ve sağlıklı gıdaya erişiminde önemli bir rol üstleneceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullu kadınların ilk müşterisi olacak. Kadınları ekonomik olarak mutlaka ama mutlaka güçlendireceğiz.

ANNELERE, ÇOCUKLARA VE GENÇLERE YÖNELİK VAATLER

İstanbullu 0-4 yaş aralığında çocuğu olan anneler, İBB'nin sosyal tesislerinden yüzde 40 indirimli faydalanacak. İlk hedefimiz pahalı yaşamı ucuzlatmak.

İstanbul'da kreşsiz mahalle bırakmayacağız, imar yönetmeliğine getireceğimiz yeni düzenlemeyle yapılacak site tipi yapılara kreş yapmayı zorunlu hale getireceğiz. İstanbul Çocuk Fonu kuracağız. Çocukların suça sürüklenmesini engellemek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.

İstanbullunun parası bir avuç insanın zenginleşmesi için değil çocuklarımızın geleceği için harcanacak. Uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Bağımlılıkla mücadele merkezi kuracağız. Çocuk istismarı ile mücadele edeceğiz. Bu şehirdeki çocukların asla yalnız bırakmayacak Ekrem abileri olmaya söz veriyorum.

İstanbul'u gençler için yaşanmaz olmaktan çıkaracağız. Onlara her türlü olanağı sunacağız. Saraçhane Gençlik Kütüphanesi'ni hızlıca hayata geçireceğiz. Belediyeyi gençlerle birlikte yöneteceğiz. Uygun fiyata nitelikli bir dil eğitimi alma noktasında hazırlıklarımızı yapmış olacağız. Gençlerimize ucuz, dünyanın farklı dillerini öğrenme fırsatı sunacağız. Genç kart ile toplu taşımadan ve İBB ait tesislerden yüzde 40 indirimden yararlanacaklar. Gençlere yurt ve burs imkanı sağlayacağız. İstanbul gençlerin içinde yaşamaktan mutluluk duyacağı bir ortama dönüşecek.

İŞSİZLİK

Gençlerimiz iş bulma ümitlerini kaybetmiş durumda, Türkiye son 30 yılın en yüksek işsizlik seviyesine ulaştı. Çok vahim bir durum. İşsizliği mutlaka yenmek zorundayız. Gençlerimiz iş bulma umutlarını kaybetmiş durumda. Her 3 gencin birisi işsiz. Toplam işsizlik oranını tek hanelere düşüreceğiz. Önce bunlar belediyenin işi değil deyip sonra farlı şeyler yapanlar gibi yapmayacağız. Bölgesel istihdam ofisleri kuracağız.

ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ

Üniversite okuyan gençlerimizi de biraz olsun rahatlatmak, ailelerinin maddi yükünü biraz olsun hafifletmek için onlara burs ve yurt imkânı sağlayacağız. Toplamda 75 bin, üniversite okuyan ve ailesinin maddi durumu yetersiz öğrenciye kayıtlı olduğu programın eğitim süresi kadar, aylık 400 TL karşılıksız burs vereceğiz. Sadece İstanbul'da okuyan öğrencilere değil aynı zamanda ailesi İstanbul'da yaşayıp şehir dışında okuyan gençlerimiz de burslardan faydalanacak. Toplamda 10 bin öğrencimizin faydalanabileceği, 500 kişi kapasiteli, 12 kadın ve 8 erkek öğrenci yurdunu da derhal hayata geçireceğiz.