Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

İŞTE İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Son veriye göre geçersiz oyların yüzde 78'i sayılmış durumda. Rakibimle aramızdaki fark 16 bin 380'dir.

Bu süreci talep eden kişilerin mağlubiyet hissini anlıyorum. Bu sürecin en güçlü ve en doğru ve hepimizin inandığı YSK'ye sesleniyorum. Tarihi bir sorumluluğunuz var, bu sorumluluğu yerine getirdiğiniz halde Türkiye rahatlayacak. Hepimizin gözü kulağı YSK'de.

Buradan tüm AK Partili hemşehrilerime sesleniyorum; bu kadar süredir sayım yapıyorlar, onlara kızgın olduklarını biliyorum.