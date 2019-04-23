Ekrem İmamoğlu, ilk meclis toplantısında İstiklal Marşı'nı yanlış okudu

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 8. dönem ilk meclis toplantısının açılışında İstiklal Marşı'nın "Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal" mısrasını "Sana olmaz öykülen kanlarımız sonra helal" şeklinde okudu

Ekrem İmamoğlu, ilk meclis toplantısında İstiklal Marşı'nı yanlış okudu
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31 Mart yerel seçimlerinden zaferle ayrılarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 8. dönem ilk meclis toplantısına başkanlık yaptı.
Meclis salonuna alkışlarla giren İmamoğlu, 311 meclis üyesiyle tek tek tokalaştı.İmamoğlu açılış konuşması yapmadan önce mecliste saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
İSTİKLAL MARŞI'NI YANLIŞ OKUDU
Salondaki ses sisteminin çalışmaması nedeniyle İmamoğlu İstiklal Marşı'nı sesli okudu.
İmamoğlu, İstiklal Marşı'nın "Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal" mısrasını "Sana olmaz öykülen kanlarımız sonra helal" şeklinde okudu.

Kaynak: Haberler.com

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