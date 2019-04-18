Ekrem İmamoğlu, ilk icraatını canlı yayında açıkladı

DÜN mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevine başlayan Ekrem İmamoğlu, "Aylık öğrenci kartı 50 TL'ye inecek, ilk işimiz bu" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına katıldı. Burada İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Mazbatayı aldığımız ortamda da, bir anda... 'Haber vermeyelim' dedik aslında, 'Vatandaşımızla buluşma anını sonra yapalım' dedik. Mazbatayı alma ortamı bayağı yoğundu" ifadesini kullandı.

İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"BEKLENTİLERİNİ HİSSEDEBİLİYORSUNUZ"

"Allah korudu biraz sıkışma, çekişme ile mazbatamızı aldık. Günün sonunda tabii orada büyük bir kitle toplandı. İnsanların oraya akarak gelmesi, her kesimden insan vardı. Otobüsten aşağı baktığımda sevgilerini, coşkularını, beklentilerini hissedebiliyorsunuz. Efes Pilsen'in maçına söz vermiştim. Dediler ne yapacağız? Dedim yok, söz verdik önceden. Efes Pilsen'e hayranlığım bir başkadır. Altyapıları, tarzı... Gittik çok güzel bir maç oldu."

"KIZIM SİTEM ETTİ"

"Sonra eve geçtik. Annem, babam geldi. Tabii kızım sitem etti. 'Bir oğlum burada, iki çocuğum evde' demiştim. 'Çocuklarıma söz veriyorum' demiştim. Eve girdim, ortanca oğlum hemen sarıldı, esprili bir çocuktur. O 7 yaşındaki kızım tabii, 'Bir oğlunuz yanınızda, iki çocuğunuz evde öyle mi?' dedi. Sırtını döndü. Aaa, çok dayanamadı tabii. Sarıldı sonra."

İLK İCRAATI

İmamoğlu, Küçükkaya'nın "Vaatlerinizden biri de aylık öğrenci kartı ücretinin 50 TL'ye düşürülmesiydi" ifadesi üzerine, "Evet, ilk işimiz bu olacak zaten" dedi. Aylık öğrenci akbili şu an 85 TL'den satılıyor.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için bir engel olmadığını belirten İmamoğlu, "Benim önümde cumhurbaşkanıyla görüşmek için herhangi bir engel yok. Ben bir kelimenin bu ülkenin gündeminden kalkmasını istiyorum: Azınlık. Böyle bir tarif olabilir mi? Hepimiz 16 milyonun bir parçasıyız." ifadelerini kullandı.

"TABİİ Kİ KÜRT VATANDAŞIMIN OYUNU ALACAĞIM"

İmamoğlu HDP sorusuna "Hem sınıflandırmak, hem kutuplaştırmak hem ayrıştırmak. Saymak bile bölmektir. Tabii ki Kürt vatandaşımın oyunu alacağım. Sizin etnik kökeninizi sorarak mı oy istiyorum sizden? Ayrı bir kutba koymak, hayır, bütünleştirmek" yanıtını verdi.

HAYALİNİ AÇIKLADI

"Benim hayalim gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olmak. Ben çocuklarımızın hayallerinibu şehirde üretmek için çalışacağım. İstanbul'da Türkiye'ye dönük başka bir süreci başlatacağız."

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E DESTEK OLACAK MISINIZ?"

İmamoğlu, "Medipol Başakşehir'e destek olacak mısınız?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Ben İstanbul'da belediye başkanıyım. Dünyanın en şanslı adamıyım. 1903'te kurulmuş Beşiktaş var, 1905'te kurulmuş Galatasaray var, 1907'de kurulmuş Fenerbahçe var. Öyle işler yaparız ki biz. Benim işim spor kulübü yaratmak değil."