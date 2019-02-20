Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'dan nasıl oy istediğini anlattı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Akılda Kalan' programında soruları yanıtladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleri esnasında aralarında geçen oy isteme diyaloğuna ilişkin detayları da anlattı.

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, "Ben AK Partili insana bile iş teklif etmeyi düşünüyorum. 'Bana oy vermeyenler pişman olacaklar' dedim. Çünkü en çok onları mutlu edeceğim" ifadesini kullandı.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"ROL ALMAM GEREKİYORDU KARAR VERİP YOLA ÇIKTIM"

Toplumla diyalog gücüne inanıyorum. Zamanlamayı kendi zihnimde tabii ki tartıştım. Daha mı erken olmalıydı? Önünüzde 100 gün vardı, her şeyi yapacaksınız. Ben kendi koşullarıma bakarım. Benim kararım 'yapacak işlerim var' deseydim romantik olurdu. Rol almam gerekiyordu ve yola çıktım.

"İSTENİLMEK SİYASETTE ÇOK KIYMETLİ BİR ŞEY"

Ben Türkiye'nin en önemli kulübüne yönetici olduğumda kulüpte benden büyük futbolcular vardı. Siyaset bir görev. Benim mesleğim değil. Hayatta beni değerli kılan o kadar çok iş var ki, en başta o güzel ailem var. Ailem, yeteneklerim, birikimim, iş dünyam. İstenilmek siyasette çok kıymetli bir şey.

"CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞMEM UZLAŞMA TALEBİDİR"

Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret edeceğim talebi değil ki bu. Ben İstanbul'da büyük şehir belediye başkanlığı yapmış yaşayan kişileri ziyaret edeceğim dedim. Rahmetli olmadan Ahmet İsvan Bey'i ziyaret etmiş birisiyim. Rahmetli olduktan sonra benim çektiğim görüntüler basıldı. Ben vefalı insanım. Partide emeği geçmiş insanlara vefa ödülü veriyorum. Ben bu kararı verdim. Genel başkanımı aradım, kurumsal tavır bu. uygun görür müsünüz dedim. Direkt net cevap: Kesinlikle gidebilirsiniz. Bu aynı zamanda bir uzlaşma talebidir. Bence bu bir geçmişe duyulan vefa ve uzlaşma talebidir.

"BEN SİZİN CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINIZDAN OY İSTİYORUM"

Ülkenin Cumhurbaşkanı. Aynı düşünmüyor olabiliriz, tabii ki gider karşılarım. Bazı makamlar vardır, Cumhurbaşkanlığı makamıdır ki, kendileri öyle ifade ettiler, ben kendisinden oy istedim. Kendisi de iki gömleğim var dedi, biri AK Parti diğeri Cumhurbaşkanı dedi. Ben de 'Sizin Cumhurbaşkanlığı tarafınızdan oy istiyorum' dedim. Belediye başkanı insan ayırt edemez, Cumhurbaşkanı da ayırt etmemeli. Cumhurbaşkanı gelecek İstanbul'a gelip bir partinin adayını kötüleyecek, bana göre yanlış. Cumhurbaşkanı ortada durmalıdır.

"İSTANBUL İTTİFAKINA TALİBİM" DEDİM

İkisi aynı anda bu ülkeye çok doğru gelmedi. Köyde ihtiyar heyeti aranır. Biz uzlaştırıcıyı severiz. Abidir, amcadır, büyüğümüzdür. Cumhurbaşkanlığı böyle bir şey, belediye başkanlığı da tam böyle bir şeydir. Adil olmalısınız, herkese eşit olmalısınız. İstanbul'da 'Ben İstanbul'un ittifakına talibim' dedim. İçinde HDP, MHP, BBP, Vatan Partisi, Saadet Partisi her şey var.