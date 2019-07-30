Ekrem İmamoğlu en güvendiği ismi Genel Sekreter Yardımcılığına getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, en güvendiği isimlerden bir olan Mehmet Murat Kalkanlı’yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atadı.

Ekrem İmamoğlu en güvendiği ismi Genel Sekreter Yardımcılığına getirdi
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23 HAZİRAN seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçilen Ekrem İmamoğlu, yeni atamalar yapmaya başladı.

Enerji sektörünün yakından tanıdığı Mehmet Murat Kalkanlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. İBB’ye kurumsal kimlik açısından büyük fayda getireceği düşünülen Kalkanlı, proje ve yatırımdan sorumlu olacak.

Mehmet Murat Kalkanlı kimdir?

Mehmet Murat Kalkanlı, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Botaş’la başlayan profesyonel iş yaşamında enerji sektöründe yaklaşık 15 senelik deneyimi olan Kalkanlı Botaş’ın ardından Gama/Tekfen’de görev yaptı. Kalkanlı, son olarak 2014-2018 yılları arasında Tüpraş’ta yöneticilik yaptı.
 

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