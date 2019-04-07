CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Beylik Pazarı esnafıyla bir araya geldi. İmamoğlu, önceki dönem belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü'nde Beylik Pazarı'nı ziyaret etti. Pazardaki tezgahları gezen İmamoğlu, vatandaşların ve pazar esnafının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Burada vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, "Hepinize teşekkür ediyorum. Burası benim evim. Hakkınızı helal edin. Göreceksiniz hizmetimin her anında size layık olacağım. Allah hepinizi korusun. Beni çok duygulandırıyorsunuz. Sevginize, yüreğinize sağlık. Her şey güzel olacak. Söz veriyorum, ilk Beylikdüzü'yle buluşacağım. Anlaşıldı, birbirimizi çok özledik." dedi. İmamoğlu, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde konuştu: Hakkınızı helal edin
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Beylik Pazarı’nı ziyaret etti. Pazarda esnaf ve vatandaşlarla buluşan sohbet eden Ekrem İmamoğlu, daha sonra bir pazar tezgahının üzerine çıkarak, konuşma yaptı.