Ekrem İmamoğlu açıkladı: İstifa ettiler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, haftalardır süren 30 iştirak şirketindeki istifa ve genel kurul krizi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, 2 gün önce İBB Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı ve AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ile bu konuda bir görüşme yaptıklarını anlatarak “Görüşmede kendilerine bunun doğru olmadığını, bu sürecin siyaseten kendilerine de zarar vereceğini, topluma zaten zarar verdiğini ve bunu toplumla da her anını açık ve net paylaştığımızı ve paylaşmaya da devam edeceğimizi söyledim. Kendi aralarında istişare etmek istediklerini dile getirdiler. Dün itibariyle istifa edecekleri yönünde bana Meclis 1. Başkanvekili dönüş yaptı. Göksel (Gümüşdağ) bey. Ben de açıkçası bunu yapmalarının doğru olacağını, bizim yönetimi devralarak vatandaşa hesap vermeye başlayacağımız anı belirlemiş olacaksınız dedim. Dolayısıyla böyle bir dönüş yaptı” dedi.

GÖREVDEN ALINDILAR

Bugün itibari ile şirketlerin yüzde 90'a yakınının yönetimi kurulu başkanları ve vekillerinin istifa ettiğini söyleyen İmamoğlu genel müdürlerin de şirket yönetimleri tarafından görevden alındığını açıkladı. İmamoğlu “Dolayısıyla artık önümüzdeki süreç en azından kısmen açılmış oldu. Biz bununla ilgili yetkimizi kullanarak görevlendirmelere başlayacağız. Bu sürecin oluşmasına katkı sundukları için de teşekkür ediyorum. Gecikmiş bir karardı. Meclis başkan vekilini teşekkür ediyorum diğer arkadaşlarına da. Şu an süreci arkadaşlarımız takip ediyor. Şirketlerle ilgili yönetim atamalarını geçici arkadaşlarımız da olabilir bunun içinde hızlıca yapacağız. Yönetim atamaları ile ve daha sonra da karar verdiğimiz arkadaşlarımla yeni yönetim kurullarını, genel müdür ve diğer yöneticileri oluşturacağız” diye konuştu.

KURBAN BAYRAMI'NA KADAR TOPARLARIZ

İmamoğlu ağustos sonu için alınan genel kurul tarihinde ve kararlarında bir değişiklik olmadığını aktaran İmamoğlu “Ama biz yönetimin içine girmiş olacağız. Bu bizim için önemli ve değerlidir. Sonraki süreçleri de biz sizi aşama aşama bilgilendireceğiz. Şuan ki durumda istifa etmiş oluyorlar. Özellikle de bunların bir çoğu siyasi kimlikler. Onların yerine biz düşündüğümüz arkadaşları görevli atayacağız. Şirketlerin yönetimine genel müdürlerimizle ve yöneticilerimizle beraber dahil olmuş olacağız. Şirketle ilgili idari sıkıntılarımız olmazsa diğer hususlarla ilgili değişiklikler üzerinden tahmin ediyorum biz bu süreci bayrama kadar bir aksilik olmazsa toparlarız diye düşünüyorum. Seçilen biziz. Bu saat itibariyle hesap vermesi gereken biziz. Ama belediyenin yüzde 80'iyle ilgili kısmıyla hesap veremiyoruz. Bilgi sahibi değiliz. O bakımdan AK Partili arkadaşlarımın tarafından baktığımda da doğru olanı yaptılar. Ben zaten bunu önermiştim. Doğru olanı yaptılar. Umarım Kurban Bayramına kadar bütünüyle bu sorunları aşmış oluruz” dedi.

İETT VE İSKİ'DE DİRENÇ YOK

İBB'ye bağlı İETT ve İSKİ'nin yönetiminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin soru üzerine İmamoğlu “Ona da hazırlığımız var. Onunla ilgili de ben dün İSKİ Yönetim Kurulu toplantısına katıldım. Ben oranın doğal Yönetim Kurulu Başkanıyım. Kendileriyle de konuştuk. Elbette tasarruflarımız olacak. Biliyorsunuz orada başka bir usul var. Bakanlık onayı gerekiyor atamalarda. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Olabildiğinde hızlı olması noktasında talebimiz var. Hem siyasi ahlaka uygun hem toplumsal ahlaka uygun işine ruhuna uygun bir süreç tanımlansın istiyoruz. Mevcuttaki arkadaşlarımızın bir direnci yok. Bir usul işleyeceği için o usulle ilgili girişimlerimiz olacak. Bakana önerilerimiz olacak” dedi.

İHALELER DOĞRU DEĞİL

Yaşanan genel kurul krizi sırasında iştirak şirketlerinin düzenlemeye devam ettiği ihaleler hattında da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bir gerçek var ki şirketlerle ilgili şu anda bilgi sahibi istediğimiz kıvamda olamıyoruz. Şirketlerle bilgi sahibi olamadığımız gibi icranın içinde değiliz çünkü orada zaten mevcut bir yönetim vardı. Bu girişimlerimiz devam ediyordu. Elbette doğru değil. Kurum içinde vatandaşı mağdur etmeyecek ödemelerin, acil olmayan ödemelerin durdurulması konusunda tebliğ yaptık. Aynı şeyi ihalelerle ilgili de yaptık. Tebliğ ettik mutlaka sorulsun dedik. Tabi ki ertelenemeyen bazı işler vardır onlara da onay veriyoruz. Ama bu noktada şirketleri aynı genelge ile yönetme şansınız olmuyor. Gelir gelmez inceleriz, bakarız usulsüzlüğü tespit ederiz. Gerekiyorsa iptalini yaparız gerekiyorsa davamızı açarız. İşin etik tarafı sadece sıkıntıyla diğer işlemler doğruysa da bunu kamuoyunun takdirine bırakırız.”

SOMUT TEPSİTLERİMİZ VAR

İmamoğlu, seçimden önce hazineden erken gönderilen ve bir hafta içinde bitirilen 1.7 milyar liralık paraya ilgili soruya da şu yanıtı verdi: “Biz seçilmeden bir hafta öncesinde tümüyle bu ödemelerin karakterleri kim kimdir. Bakıyoruz. İnceliyoruz. Kişilere firmalara sıkıntı vermeden burada bir kayırmacılık varsa acil bir ihtiyaç varken başka bir ödeme varsa ve anlamda somut tespitlerimiz var. Bu manada çalışmalarımız bittiğinde paylaşacağız.”