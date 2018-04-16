Ekonomideki denkleme Erdoğan'dan çözüm: Dolar yerine altın olsun!

GLOBAL Girişimcilik Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizle borçlanma konusuyla ilgili öneri getirdi. Erdoğan, "Borçlanma konusunda dolarla dünya kur baskısı altında kalıyor. Altın tarih boyunca hiçbir zaman baskı unsuru olmadı" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"YAPTIĞIMIZ PROJELER DÜNYADA İLK 10'A GİRER"

Kongremizin girişimciler için bir milat olacağına inanıyorum. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız reformlarla ülkemizi sınıf atlattık. Sadece 2006 yılından 2017 yılına kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım çekmiş bir ülkedir. Bu her şeyden önce bir güvendir. Yaptığımız bütün yatırımlar dünyadaki bütün projeler arasından ilk 10'a girer. Yeni havalimanının yolcu kapasitesi 200 milyona kadar ulaşabilecek.

"YATIRIM TUTARLARI İLK KEZ 1 TRİLYON LİRAYI AŞACAK"

Büyüme oranlarında G-20'de birinci sırada yer aldık. Türkiye, geçmişte G-20 ülkeleri arasında değildi ama şimdi G-20 arasında. Kamu ve özel sektör yatırımlarının tutarı ilk defa 1 trilyon lirayı aşacak. Bu da 4 katlık bir artışa denk geliyor. Bu nereden nereye göstermesi bakımından çok önemli. Güven ve istikrar olmasaydı küresel sermaye Türkiye'ye giremezdi.

"YATIRIMI ÖNCELİKLE İNSANA YAPMAMIZ LAZIM"

Ciddi bir genç nüfusumuz var. Bütün ailelere en az 3 çocuk diyorum. Genç ve dinamik bir nüfusa ihtiyacımız var. Dünya yaşlanıyor, yarın biz de yaşlanacağız. Yaşlı bir nüfusla bir yere varılmaz. İnsan ekonominin temel taşı. Sermaye, insan ve emek... İnsan varsa emek var, sermaye var, yatırım var. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. Yatırımı öncelikle insana yapmamız lazım.

GİRİŞİMCİLERE DESTEKLER

İnsandan çekinmeyelim Girişimciliğin ruhunda da insan var. Girişimci insanlara ihtiyacımız var. Onları el ele verip yetiştirmek durumundayız. Türkiye sadece Avrupa- Asya geçiş noktası değil, ticaretten sanayiye, turizmden tarıma kadar milyarlarca nüfusa hitap eden stratejik bölgesel bir merkez. Hedefimiz bu konumuzu en iyi şekilde değerlendirip, ülkemizi en gelişmiş 10 ekonomisinden biri haline getirmek. Girişimcilere çok önemli destekler sağlıyoruz.

KUR BASKISINA KARŞI ALTIN ÖNERİSİ

Dünyada siyasetin ve ticaretin odak noktaları değişiyor. Bölgesel ve yerel odaklı yaklaşımlarla hareket ediliyor. Dünyanın tek merkezden yönetilemeyeceği yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı. Yabancılar, siyaseten de ülkemizi idare etmeye çalışıyorlardı. IMF mesela... Ruhunda vesayetçilik var. Dünyanın garip ülkelerin, inim inim inletiyorlar. 2013'te 23,5 milyar dolarlık borcumuzu IMF'e ödedik. Ondan sonra 5 milyar avro borç istediler bizden. Şaşırdılar baktılar "Türkler bu parayı verecekler" ve bu borcu almaktan vazgeçtiler.

Şu anda IMF'e beş kuruş borcumuz yok. Sonra bir ortamda "Niye borçlanmaları dolarla yapıyorsunuz?" dedim, "Altınla olsun borçlanma" dedim. Dolarla dünya kur baskısı altında kalıyor. Altın tarih boyunca hiçbir zaman baskı unsuru olmadı. "Altınla bu adımı atalım" dedik.