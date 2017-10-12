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Ek kontenjanla yurtlara yerleşenlerin başvuruları sonuçlandı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), ek kontenjan ve diğer kontenjan türleri ile yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı

Ek kontenjanla yurtlara yerleşenlerin başvuruları sonuçlandı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), ek kontenjan ve diğer kontenjan türleri ile yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı

12 Ekim 2017 Perşembe 16:16
Ek kontenjanla yurtlara yerleşenlerin başvuruları sonuçlandı
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KYK'dan yapılan açıklamaya göre, ek kontenjan, özel yetenek sınavıyla  yerleşen, yatay, dikey geçiş yapan, sağlık lisans tamamlama, yurt içi ve yurt  dışı değişim programı ve yüksek lisans, doktora öğrencileri için yurt başvuru  sonuçları açıklandı.

Başvuru sonuçları, KYK'nın internet sitesinden öğrenilebilecek.  Sonuçlar, öğrencilere SMS yoluyla da duyurulacak.

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını e-Devlet  üzerinden yapabilecek. Öğrencilerin, 18 Ekim Çarşamba günü 23.59'a kadar e-Devlet  şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr adresinden kayıtlarını yaptırmaları  gerekecek. Öğrenciler, kazandıkları yurda giderek de kaydını yaptırabilecek.

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde  öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya  http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan e-Ödeme ekranından ilk kayıt  ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücretinde güvence bedeli, gün bazında  yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti,  T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik  olarak ekrana çıkıyor.

İlk kayıt ücreti öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme  tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibariyle  sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınacak,  yurttan kayıt sildirildiğinde iade edilecek.

KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 lira ile 285 lira arasında  değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 lira olarak uygulanıyor.

Yurt kayıtları e-Devlet üzerinden yapılacak

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet  şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden Yurt Kayıt İşlemleri linkinden  taahhütname onayı yaparak tamamlayacak.

Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma  zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün  içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve kurum  tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin  kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

Yedek yerleştirmeler devam edecek

Gençlerin barınma talebini karşılamaya yönelik yıl içerisinde de yurt  açma faaliyetlerini sürdüren KYK, bünyesine dahil ettiği yeni yurtlara ve mevcut  yurtlarında boşalan yerlere de öğrenci yerleştirmeye devam edecek.

Yedek öğrencilerin yerleştirilme süreci, her perşembe ve pazartesi  olmak üzere devam edecek. Yedeği biten illerde de gelecek aylarda KYK internet  sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuru yapılmak suretiyle yeni başvuru  alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar KurumuKYKEK KONTENJAN
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