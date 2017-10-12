Ek kontenjanla yurtlara yerleşenlerin başvuruları sonuçlandı

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, ek kontenjan, özel yetenek sınavıyla yerleşen, yatay, dikey geçiş yapan, sağlık lisans tamamlama, yurt içi ve yurt dışı değişim programı ve yüksek lisans, doktora öğrencileri için yurt başvuru sonuçları açıklandı.

Başvuru sonuçları, KYK'nın internet sitesinden öğrenilebilecek. Sonuçlar, öğrencilere SMS yoluyla da duyurulacak.

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Öğrencilerin, 18 Ekim Çarşamba günü 23.59'a kadar e-Devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr adresinden kayıtlarını yaptırmaları gerekecek. Öğrenciler, kazandıkları yurda giderek de kaydını yaptırabilecek.

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan e-Ödeme ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücretinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

İlk kayıt ücreti öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibariyle sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınacak, yurttan kayıt sildirildiğinde iade edilecek.

KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 lira ile 285 lira arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 lira olarak uygulanıyor.

Yurt kayıtları e-Devlet üzerinden yapılacak

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden Yurt Kayıt İşlemleri linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak.

Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

Yedek yerleştirmeler devam edecek

Gençlerin barınma talebini karşılamaya yönelik yıl içerisinde de yurt açma faaliyetlerini sürdüren KYK, bünyesine dahil ettiği yeni yurtlara ve mevcut yurtlarında boşalan yerlere de öğrenci yerleştirmeye devam edecek.

Yedek öğrencilerin yerleştirilme süreci, her perşembe ve pazartesi olmak üzere devam edecek. Yedeği biten illerde de gelecek aylarda KYK internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuru yapılmak suretiyle yeni başvuru alınacak.