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Ehliyetsiz genç sürücünün polise sorusu şaşırttı

Konya’da kaza yerine merak üzerine duran ve olay yerine gelen polisin 'dur' ihtarına uymayıp minibüsüyle kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyetsiz genç sürücü, kendisine cezai işlem uygulayan polis memurlarına, “Babama bir şey olacak mı?” diye sordu

Ehliyetsiz genç sürücünün polise sorusu şaşırttı

Konya’da kaza yerine merak üzerine duran ve olay yerine gelen polisin 'dur' ihtarına uymayıp minibüsüyle kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyetsiz genç sürücü, kendisine cezai işlem uygulayan polis memurlarına, “Babama bir şey olacak mı?” diye sordu

13 Nisan 2018 Cuma 09:14
Ehliyetsiz genç sürücünün polise sorusu şaşırttı
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OLAY, merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi İlknur Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.S. (17) akşam saatlerinde arkadaşlarıyla gezmek için babasından habersiz 42 FGA 67 plakalı minibüsü aldı.

Bir süre Selçuklu ilçesinde gezen ehliyetsiz sürücü, Çevre Yolu Caddesi Sille Kavşağında meydana gelen bir trafik kazasını görerek durdu. Kaza yerine sevk edilen polis ekiplerini gören sürücü Y.S.S. araca binerek kaçtı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp minibüsüyle kaçan sürücü, Rauf Denktaş Caddesi, Demir Yolu Caddesi ve çevredeki yakın sokaklarda bir süre kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından sıkıştırılan sürücünün kullandığı minibüs evlerinin yakınlarında durduruldu. Durdurulan araçtan indirilen ehliyetsiz sürücü, yakınları da polis ekiplerinin yanına gelince şaşkınlığını gizleyemezken, aile araçla kaçan çocuklarını kovalayan polis ekiplerine tepki gösterdi. Ehliyetsiz sürücünün, kendisine cezai işlem uygulayan polis memurlarına, “Abi babama bir şey olacak mı?” sorusu dikkat çekti.

Ehliyetsiz araç kullanmaktan yakalanan sürücüye, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmekten 2 bin lira idari para cezası kesilirken, araç da ehliyetsiz sürücünün babasına teslim edildi. Ehliyetsiz sürücüsü Y.S.S. işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaEhliyetsiz Genç Sürücü
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