Egzozdan yere yatırdılar

EDİNİLEN bilgiye göre, Trabzon Atatürk Alanı’nda bugün akşam saatlerinde aracında standart dışı egzoz kullandığı için bir sürücüye trafik polisleri tarafından ceza yazılmak istendi. Tüm uyarılarına rağmen trafik polislerine bağıran, çağıran ve karşı koymaya çalışan genç şahıs kontrol altına alınamayınca bölgeye sivil polis ekibi istendi. Sivil polis ekiplerinin de yardımı ile şahıs, oğlunun gözleri önünde görevli polisler tarafından yaka paça yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Bu sırada şahsın oğlunun gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Ardından yerden kaldırılan şahıs vatandaşların da yardımı ile sakinleştirilirken, trafik polisleri tarafından kesilen cezanın ardından oğluna ait oyuncaklarla birlikte olay yerinden yürüyerek ayrıldı.