Eğitim'de yeni model: STEM

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), başta ABD olmak üzere Almanya, Japonya, Çin gibi pek çok ülkede uygulanan ve sorgulayan, araştıran ve üreten nesiller yetiştirmeyi hedef alan “STEM” eğitim sisteminin Türkiye’de uygulanması için harekete geçti.

Habertürk'ün haberine göre yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün (YEĞİ- TEK) hazırladığı raporda, STEM modelinin anaokulundan üniversiteye kadar verilmesiyle sorgulayan, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilebileceği belirtildi. STEM’in tüm dünya ülkeleri için bir zorunluluk haline geldiği belirtilen raporda, “Öğretmenlerin rolü öğrencilere fen, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde teorik bilgileri vermek değil, öğrencileri üst düzey düşünme, ürün geliştirme, buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırmaktır. Bunu yaparken de öğrencinin hata yapmaktan korkmamasını sağlayacak ortamlar sağlanması önemlidir” denildi.

SİSTEME GEÇİŞ İÇİN NELER YAPILMALI

* MEB, TÜBİTAK, üniversiteler ve TÜSİAD koordinesinde ortak bir eylem planı geliştirilmeli.

* STEM alanında uzman eğitimcilerin ve akademisyenlerin yer aldığı ve kâr amacı gütmeyen eğitim merkezleri kurulmalı.

* Öğretim programı temelli bir STEM eğitim öğretim programı oluşturulmalı.

* Ders içerikleri STEM eğitimine zaman kalacak biçimde azaltılmalı.

* Merkezi öğrenci seçme sınavlarının öğrencilerin sorgulama, araştırma yapma, ürün geliştirme ve buluş yapma gibi üst düzey becerileri ön plana çıkaracak şekilde düzenlenmesi sağlanmalı.

* FATİH Projesi ile sağlanan etkileşimli tahtalar, tabletler ve EBA olanakları STEM eğitimi için kullanılmalı.

STEM NEDİR?

Mevcut eğitim sisteminden en önemli farkı, deneyerek öğrenme süreçleri. Örneğin fen bilimlerinde bir konu işlenirken sadece kitaptan okunarak geçilmiyor. Konu deney yapılarak öğrencilere öğretiliyor. Aynı konu içerisinde hem matematik hem teknolojik gelişmeler aynı anda işleniyor.

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