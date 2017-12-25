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“Eğitimde İnovasyon Zirvesi” gerçekleşti

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfının (İELEV) 35. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında İELEV Özel 125. Yıl Yerleşkesinde düzenlenen, paylaşacak çok şeyi olan eğitim alanında çalışan profesyonelleri, akademisyenleri ve eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarını bir araya getiren Eğitimde İnovasyon Zirvesi 23 Aralık Cumartesi günü yoğun katılımla gerçekleşti

“Eğitimde İnovasyon Zirvesi” gerçekleşti

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfının (İELEV) 35. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında İELEV Özel 125. Yıl Yerleşkesinde düzenlenen, paylaşacak çok şeyi olan eğitim alanında çalışan profesyonelleri, akademisyenleri ve eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarını bir araya getiren Eğitimde İnovasyon Zirvesi 23 Aralık Cumartesi günü yoğun katılımla gerçekleşti

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:56
“Eğitimde İnovasyon Zirvesi” gerçekleşti
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EĞİTİMDE İnovasyon Zirvesi, “Değişen Eğitim, Dönüşen Okullar “temasının işlendiği, İELEV Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Erhan Erkut’un moderatörlüğünü üstlendiği, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Kemal Sayar ve Ali Koç’un konuşmacı olarak katıldığı panelle başladı.

Panelde küreselleşmenin ve teknoloji gelişiminin eğitim üzerindeki etkileri tartışıldı. İnternetin gelişimi ile öğrenme ağlarının kullanılabildiği, okulsuz eğitimin en mümkün olduğu bir dönemde olduğumuz, özellikle küreselleşmeye kendini kaptıran ülkelerde, gençlerin ahlak ve etik çerçevelerini tanımlayamadıkları, empati, insana ve doğaya sevgi, farklılıklara saygı, hoşgörü gibi değerlerin ve kültürel eğitimin teknoloji üzerinden verilemediği üzerinde duruldu.

Bu noktada, soru soran, sorgulayan, hayal kuran, teknolojiyi doğru kullanan nesiller yetiştirmek için öğretmen eğitimine verilen önemin artırılması gerektiği ifade edildi.

Eşzamanlı oturumlarla devam eden zirvede, 25 eğitimci, çeşitli branşlarda, yoğun ilgi gören 8 atölye çalışması ve 18 sunum yaptı.

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