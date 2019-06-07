Eğitimde 'ay tartışması': Çocuklar okula ne zaman başlayacak?

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mart ayında okula başlama yaşının 2019-2020 öğretim yılından itibaren 69 ay olacağını açıklamıştı ancak kesinleşmedi. Çocuğu 5-6 yaşında olan anne-babalar, “Çocuğum ilkokula ne zaman başlayacak” sorusunun yanıtını bekliyor.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eğitim danışmanı Ali Taştan, “287 sayılı yasa ile okula başlama yaşı olarak 60 ay belirlendi. Oysa yönetmelik ve bağlı genelgelerle yasaya aykırı bir biçimde okula başlama yaşı 66 aya yükseltildi. Yani kanuna göre 60 aylık çocuklar, yönetmeliğe göre ise 66 aylık çocuklar okula başlayacak” dedi. Bakan Selçuk’un okula başlama yaşını 69 aya yükselteceklerini söylediğini hatırlatan Taştan, “2018-2019 öğretim yılının sonu gelmesine rağmen herhangi bir düzenleme yapılmadı. İlkokula kayıtlar başlamadan kanunda ve yönetmelikte değişiklik yapılarak bu durum geç kalmadan düzeltilmelidir” diye konuştu.

Mevcut Durum

Kaç aylık çocuklar okula başlayacak?

60-66 aylık olan çocuklar velinin talep etmesi halinde okula başlayabilir. 66, 67 ve 68 aylık çocukların okula başlamaları velinin okul müdürlüğüne vereceği dilekçe ile ertelenebilir. 69,70 ve 71 aylık çocukların ise okula başlamaları doktor raporuyla okul müdürlüğüne başvurmalarıyla ertelenebilir.

Kaç aylık çocuklar e-okul sistemde görülüyor?

66 ay ve üzeri olan çocukların kayıtları e-okul sisteminde görülecek. Otomatik olarak e-okul sistemi bu çocukları evlerine en yakın okula kaydını yapar.

Çocuğunun hangi okula kaydının yapıldığını veliler ne zaman görebilir?

Bakanlık net bir tarih vermese de genel olarak okulların kapandığı tarihlerde bu bilgileri e-okul sistemi üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor.