Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

Eğitim yardımı bugün ödeniyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), şehit çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendilerine ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımının bugün ödeneceğini açıkladı

Eğitim yardımı bugün ödeniyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), şehit çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendilerine ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımının bugün ödeneceğini açıkladı

27 Eylül 2017 Çarşamba 12:40
Eğitim yardımı bugün ödeniyor
banner404

SGK’DAN yapılan açıklamada, SGK tarafından şehit, harp ve vazife malullerinin çocuklarına yapılan eğitim ve öğretim yardımının artırıldığı belirtilerek, bu kapsamda eğitim öğretimine devam eden şehitlerin çocukları ile gazilerin kendilerine ve çocuklarına her yıl kurum tarafından ödenen eğitim ve öğretim yardımının 2017-2018 eğitim öğretim yılına ait tutarının kişi başına yıllık ilköğretim (1-8. sınıflar) için 1.540,59 TL, lise için 2.310,89 TL, yüksekokul için 3.081,18 TL olarak tespit edildiği ve ödemelerin 27 Eylül 2017 tarihinde yapılacağının daha önce duyurulduğu hatırlatıldı.
2017-2018 eğitim-öğretim yılında 18 bin 953 öğrenciye toplam 39 milyon 878 bin 204 lira “eğitim ve öğretim yardımı” ödeneceği vurgulanarak, kurum tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren ödenmek üzere aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Denizbank, Vakıflar Bankası, Şekerbank, Akbank, Ing Bank, Garanti Bankası, Türk Ekonomi Bankası, İş Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için aynı banka şubesine, aylığını bu bankalar dışındaki bankalardan alanlar için ise Ziraat Bankası şubelerine gönderildiği bildirildi. Hak sahiplerinin veya yasal temsilcilerinin gönderildiği bankanın herhangi bir şubesine T.C. kimlik numaraları ile müracaat etmeleri halinde ödemelerin gerçekleştirileceği vurgulandı. Ayrıca T.C. kimlik numaraları ile de https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi adresinden eğitim ve öğretim yardımı tutarı ve ödeme yapılacak banka bilgisi hakkında bilgi edinebilecekleri ifade edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Güvenlik KurumuEğitimHarpşehitAzife MalulleriöğretimSGK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Partili ismin aracına bombalı saldırı
AK Partili ismin aracına bombalı saldırı
Başbakan Yıldırım'dan kritik görüşme!
Başbakan Yıldırım'dan kritik görüşme!
Vergi düzenlemelerini içeren yeni düzenleme meclisi sunuldu
Vergi düzenlemelerini içeren yeni düzenleme meclisi sunuldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim