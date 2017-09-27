Eğitim yardımı bugün ödeniyor

SGK’DAN yapılan açıklamada, SGK tarafından şehit, harp ve vazife malullerinin çocuklarına yapılan eğitim ve öğretim yardımının artırıldığı belirtilerek, bu kapsamda eğitim öğretimine devam eden şehitlerin çocukları ile gazilerin kendilerine ve çocuklarına her yıl kurum tarafından ödenen eğitim ve öğretim yardımının 2017-2018 eğitim öğretim yılına ait tutarının kişi başına yıllık ilköğretim (1-8. sınıflar) için 1.540,59 TL, lise için 2.310,89 TL, yüksekokul için 3.081,18 TL olarak tespit edildiği ve ödemelerin 27 Eylül 2017 tarihinde yapılacağının daha önce duyurulduğu hatırlatıldı.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında 18 bin 953 öğrenciye toplam 39 milyon 878 bin 204 lira “eğitim ve öğretim yardımı” ödeneceği vurgulanarak, kurum tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren ödenmek üzere aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Denizbank, Vakıflar Bankası, Şekerbank, Akbank, Ing Bank, Garanti Bankası, Türk Ekonomi Bankası, İş Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için aynı banka şubesine, aylığını bu bankalar dışındaki bankalardan alanlar için ise Ziraat Bankası şubelerine gönderildiği bildirildi. Hak sahiplerinin veya yasal temsilcilerinin gönderildiği bankanın herhangi bir şubesine T.C. kimlik numaraları ile müracaat etmeleri halinde ödemelerin gerçekleştirileceği vurgulandı. Ayrıca T.C. kimlik numaraları ile de https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi adresinden eğitim ve öğretim yardımı tutarı ve ödeme yapılacak banka bilgisi hakkında bilgi edinebilecekleri ifade edildi.