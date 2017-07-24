Eğitim ve tatil bir arada

EMEL Ayaydın, oğlu Doruk’la birlikte gittiği Los Angelas’ta kısa bir tatil yapmayı da ihmal etmedi.Emel Hanım, oğlu ve kızı ile beraber Los Angelas’ı gezdi, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Önümüzdeki hafta Türkiye’ye dönmeyi planlayan Emel Ayaydın, çocukları ile birlikte Çeşme’de tatiline devam edecek.
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