Eğitim dalışında kaybolan askerden acı haber geldi
Bartın'ın Amasra ilçesinde, eğitim dalışı sırasında kaybolan ve bir gündür aranan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'nda görevli astsubay Hakan Karataş'ın cansız bedeni bulundu.
BARTIN'IN Amasra ilçesinde, dalış eğitimi yaparken denizde kaybolan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'nda görevli astsubay için arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda acı haber geldi. Askerin cansız bedeni denizden çıkarıldı.
DALIŞ EĞİTİMİ YAPIYORDU
Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri botuyla Tarlaağzı Limanı Mağaralar bölgesine giden 2 uzman çavuş ve 1 astsubay, burada eğitim amacıyla dalış gerçekleştirdi. Uzman çavuşlar bir süre sonra su yüzeyine çıkarken, Astsubay Hakan Karataş gözden kayboldu. Bir süre astsubayı arayan uzman çavuşlar sonuç alamayınca durum Sahil Güvenlik arama kurtarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, denizde astsubayı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucunda askerinin cansız bedeni bulundu.
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