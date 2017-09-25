Eğitim aşkı metrelerce kuyruk oluşturdu

TEPABAŞI Belediyesi’nin açmış olduğu ücretsiz kurslara akın eden öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 200 metre boyunca uzanan kuyruk gençlik merkezinin bulunduğu Üniversite Caddesi üzerinden başlayarak, bir arka sokağına kadar uzandı. Açılan ücretsiz kurslara kayıt yaptırmak için sabahın erken saatlerinde 19 Mayıs Gençlik Merkezi’ne gelen gençler, Eskişehir’in sabah soğuğuna aldırış etmeden uzun süre kayıt yaptırmak için bekledi.

“Sıra arka sokağa kadar gitmiş durumda”

Yeni dönem kurs kayıtları ve öğrenci yoğunluğu hakkında konuşan Gençlik Merkezleri Koordinatörü Kerem Sezerer, kurslara ciddi bir talebin olduğunu belirterek, “Çok ciddi bir talep var. Sıra arka sokağa kadar gitmiş durumda. Son derece memnunuz. 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezleri için 33 farklı başlıkta, bin 200 kontenjana sahip bir kurs listemiz var. O listenin bugün kayıtlarını alacağız. İlgiden son derece memnunuz. Saat 6 buçukta gelmiş öğrenci arkadaşlar. İçeride yaklaşık 30 kişilik bir ekip ile kayıtları hızlı bir şekilde almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sadece kurs değil, gençlerin gönüllü olarak toplumsal faaliyetlere katılması adına bugünü bir fırsat olarak değerlendiriyoruz”

Sezerer, kurs kayıtlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da stantlarının olduğunu söyleyerek, “Bizim kurs kayıtlarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşları da geçlere bilgi veriyorlar kendi yaptıkları çalışmalar adına. Yine bizim sosyal sorumluluk projelerimizden olan Üstünüze Afiyet grubu da önümüzdeki dönem yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veriyor. Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi Gençlik Merkezi bu dönem yapacağı faaliyetler hakkında stantlarını açtılar. Sadece kurs değil, gençlerin gönüllü olarak toplumsal faaliyetlere katılması adına bugünü bir fırsat olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

“Bugün muhtemelen 800’e yakın kayıt almış oluruz”

Ayrıca Sezerer, bin 200 kişilik kontenjanın büyük bir bölümünü doldurduklarını da ekleyerek, “Bugüne kadar kontenjanın yüzde 80’ini ilk gün dolduruyoruz. Kayıtları muhtemelen saat 4’e kadar alıyor olacağız. Bazı kurslar için boşluklar olabiliyor. Onları da önümüzdeki hafta içerinde doldurmaya çalışacağız. Talepleri topluyoruz. Bugün muhtemelen 800’e yakın kayıt almış oluruz. Aslında çorba servisimiz de olacaktı ama teknik bir durumdan dolayı çorba ikram edemedik. Bu sefer de çay ikram edelim dedik. Çünkü sabah Eskişehir soğukları başladı. Arkadaşlar üşümüşlerdir. Elimizden geldiği kadar onlarla sıcak bir şekilde ilgilenmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Oluşan uzun kuyrukta kurs kaydı yaptırmak için bekleyen Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Mustafa Sönmez, “Dünya kadar, kıyamet kadar insan var burada. Üşüyoruz, aynı zamanda açız da. Sabah 9 buçuk 10’dan beri buradayız. İngilizce gramere geldik. Birde bu sabun falan yapma varmış ona geldim. Valla daha ilk defa geldim. Bakalım nasılmış” diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği 3’üncü sınıf öğrencisi Osman Yaşar, 8, 8.30 gibi geldim. Belediyenin vermiş olduğu kurslar neticesinde tamamen gençleri öne alarak yapılmış bir kurs. Demek ki gençlerin ihtiyacını bilip, ona göre kurs hazırladıklarını gösteriyor. Diğer gençlik merkezleri de var ama onlara bu kadar rağbet olmuyor. Gençlerin ihtiyaçlarını karşıladığından dolayı daha fazla talep oluyor. Sevindirici yani. Ben başta İngilizce speaking için geldim ama duyumlarıma göre orası da bitmiş olabilir. Bir tanesine karar verip ona gireceğim” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Üniversitesi’nde öğrenci olan Zeynep isimli öğrenci de, “Erken gelmenin haklı gururu ile yürüdük ama orada olduğumuzu görünce yeterince erken gelmediğimizin farkına vardık. Baya bir bekledik. İki saattir buradayız. Ben kara kalem için geldim. Arkadaşlarım savunma sanatları için geldiler. Daha önce baya sırada bekledim. Hiçbir zaman o şans bana gelmedi. Bu sene umarım olacak. Yeni deneyimleyeceğim” dedi.