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Egemen Bağış Pursaklar’da demokrasi nöbetinde

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimine karşı kahramanlık destanı yazılan 15 Temmuz’un yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Demokrasi Nöbeti tutan Pursaklar halkını Avrupa Birliği (AB) eski Bakanı Egemen Bağış da yalnız bırakmadı

Egemen Bağış Pursaklar’da demokrasi nöbetinde

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimine karşı kahramanlık destanı yazılan 15 Temmuz’un yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Demokrasi Nöbeti tutan Pursaklar halkını Avrupa Birliği (AB) eski Bakanı Egemen Bağış da yalnız bırakmadı

15 Temmuz 2017 Cumartesi 23:02
Egemen Bağış Pursaklar’da demokrasi nöbetinde
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AB eski Bakanı Egemen Bağış ve Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin demokrasi nöbetinin ikinci gününde Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi ile bir araya geldi. Demokrasi nöbeti tutan Pursaklar halkına hitap eden Bağış, “Pursaklar Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durdu, o hain ve şerefsizlere izin vermedi. Sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Allah sizden razı olsun” dedi.
Ömrünün geri kalan kısmını FETÖ ile mücadeleye adadığını ifade eden Bağış, konuşmasında şunları kaydetti:
“Bunlar daha önce de fitne fesat peşinde oldular. Milleti kandırdılar. Bizim silahımızla bizi şehit ettiler. Bizi bombalayan uçaklar Ermeni uçağı değildi. Bizim vergilerimizle alınan uçaklardı. Ömrümün bundan sonraki kısmını bu FETÖ hainleriyle mücadele etmeye adadım. Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın selamını getirmekten onur duyuyorum. 15 Temmuz oldu ama hiçbir Avrupalı yanımızda olmadı, telefon edip demokrasiden yana açıklama yapın dediklerimiz çeşitli bahaneler uydurdu. 16 Temmuz olunca herkes demokrasi savunucusu oldu. Bunlar ikiyüzlü hatta çok yüzlüdür. Ama bizim aziz milletimiz herkese gereken dersi verdi. Tebessüm şehrinin güzel insanları ve başarılı Belediye Başkanımız Selçuk Bey’e teşekkür ediyorum.”
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin ise yaptığı konuşmada, “Yurdumuzun işgal edilmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bizler bayrağın inmemesi için, ezanın dinmemesi için, Rabbimin emrinin dışını acıkmamak için bu yola baş koyduk. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimizi varken ve bu aziz millet dik bir ve beraber oldukça hiçbir hain bize zarar veremeyecektir” ifadelerini kullandı.
Demokrasi nöbeti Mustafa Cihat, Ömer Döngeloğlu ve Dursun Ali Erzincanlı ile gece geç saatlere kadar devam etti. 

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Anahtar Kelimeler:
ABFetöEgemen Bağış
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