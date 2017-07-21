Ege'de 6.3 büyüklüğünde deprem!

EGE Denizi'nin Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla açıklarında saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 8,6 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Meydana gelen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü.
Gelen ilk bilgilere göre bazı noktalarda telefon hatlarında sorun yaşandığı öğrenildi.
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