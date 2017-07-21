Ege'de 6.3 büyüklüğünde deprem!

Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kos Adası açıkları olan depremin saat 01.31'de yerin 8,6 km altında meydana geldiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 01.31’deki 6.2’lik depremden sonra büyüklükleri 2.7 ile 4.8 arasında değişen 51 artçı deprem meydana geldi. Deprem uzmanları, devam eden artçılar sebebiyle hasarlı görünen binalara girmemeleri konusunda vatandaşları uyardı. Muğla Valisi Esengül Civelek'ten depremle ile ilgili ilk açıklama geldi. Civelek, deprem sonrası yapılan ilk incelemelere göre can ve mal kaybının olmadığını bildirdi