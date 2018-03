Ege 6.3'le sarsıldı! Komşu'da 2 ölü, bizde 100'e yakın yaralı var

MUĞLA açıklarında saat 01:31'de meydana gelen deprem Ege Bölgesi'nin çok sayıda şehrinde hissedildi ve vatandaşları korkuttu. Deprem AFAD'a göre 6.3 büyüklüğünde ve yerin 10 km altında meydana geldi. Kandilli ise depremin 6.2 şiddetinde ve yerin 5 km altında meydana geldiğini açıkladı. Depremde Kos Adası'nda 2 kişi hayatını kaybederken Bodrum'da 70, Datça'da 20 civarında vatandaş yaralandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 5 km derinlikte ve 6.2 şiddetinde olduğunu duyurdu. Kandilli depremin merkez üssünün Gökova Körfezi olduğunu da belirtti.

Depremin ardından 50'den fazla artçı sarsıntı ölçüldü. Son olarak saat 08.03'te 4.5 büyüklüğünde bir artçı daha meydana geldi

ABD 6.7 OLARAK AÇIKLADI

Deprem için Yunanistan kaynakları ise ilk verdikleri bilgilerde 6.6 şiddetini verdiler. Yunanistan kaynakları ayrıca depremin yerin 10 km altında gerçekleştiğini belirtti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu ise depremi 6.7 şiddetinde açıkladı ve merkez üssünü Bodrum yakınları olarak gösterdi.

BALKONDAN ATLAYAN ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI, KOS'TA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Panikle balkondan atlayan, dışarı çıkmaya çalışırken yaralanan vatandaşlar ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne akın etti. Hastanenin bahçesi yaralılarla dolarken, acil servisin tavanındaki kaplama malzemelerinin bir bölümü çöktü. Acil servis boşaltılırken, doktorlar yaralılara bahçede müdahale etti. Milas'ta da deprem sonrasında balkondan atlayan 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kos Adası'nda da 2 kişi hayatını kaybetti.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK ŞİDDETLİ SARSILDIK

Muğla açıklarında meydana gelen depremin en çok hissedildiği bölgelerden biri olan Bodrum'un Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, hurriyet.com.tr'ye çok şiddetli bir sarsıntı meydana geldiğini belirterek, "Şu ana kadar bize gelen herhangi bir kötü durum yok. İnşallah da olmaz. Şu an bilgileri topluyoruz" dedi.

Sarsıntı İzmir merkez ve Fethiye'ye kadar geniş kıyı şeridinden de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kendilerini açık alanlara attı.

KAYMAKAMDAN "70 YARALI" AÇIKLAMASI

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da yaptığı açıklamada, "Can kaybının ve ağır yaralının olmaması sevindirici. Sarsıntıdan dolayı panik yaşayıp atlayan bazı vatandaşlarda kırık vakaları yaşandı. Böyle bir depremde bunlar da normal. Yaşanan büyük sarsıntıya rağmen bazı evlerde çatlamalar var. Ancak herhangi bir yıkılma söz konusu değil. Bu büyüklükte bir sarsıntıda, binalarımızın ilçede en fazla iki kat olması büyük hasar yaşanmasını önledi. Kırsal kesimde, özellikle kerpiç yapılı ve eski evlerde kısmi göçmeler var. Gümbet'te denizin yükselmesinden dolayı su baskınları yaşandı. Ve bazı teknelerde maddi zararlar meydana geldi. Hastanelerimize yaklaşık 70 yaralı müracaat etti. Devlet hastanesinde taşıyıcı kolonlarda bir sorun yok, sadece asma tavandaki bazı plastik bölmelerde çökmeler oldu. Bu da hastalarımızda tedirginliğe neden oldu. Hastane bahçesine çıkardık hastalarımızı. Teknik ekipler hastanede inceleme yapacaklar. Bu incelemeler sonuçlanıncaya kadar da hastalarımızın tedavileri burada sürecek. Ayrıca ilçeden Kos'a yapılan feribot seferleri de durduruldu" dedi.

VATANDAŞLARA UYARI: KİMSE EVE GİRMESİN

Şu an itibariyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bazı vatandaşların panikle atlaması ve düşmesi sonucu yaralandığını belirten Kaymakam Bekir Yılmaz, "Hastanede bazı dolaplar devrilmiş. Tavanların bazı kısımlarında hasar oluşmuş. Panik yapacak bir şey yok. Ancak artçı sarsıntılar devam ediyor. Kimse evine girmesin.Tüm ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Çadırlar kuruluyor. Deprem sonrası denizde yükselme olması dolayısıyla teknelerde ufak tefek hasarlar var, fakat panik yapacak bir durum yok" dedi.

VALİ: CAN VE MAL KAYBI YOK

Muğla Valisi Esengül Civelek, Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığını bildirdi. Jandarma ve AFAD, hasar tespiti ve tedbir amacıyla bölgede keşif yapıyor

DATÇA'DA BİNA ÇÖKTÜ

Muğla'nın Datça İlçesi'ndeki depremin en fazla hissedildiği yer, Reşadiye Mahallesi oldu. Datça'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Reşadiye Mahallesi'nde iki katlı bir binada büyük hasar meydana geldi. Ferit Papatya'ya (44) ait iki katlı eski tas bina, depreme dayanamadı. Deprem sırasında evde bulunan Hediye Papatya (38) ve 14 yaşındaki yeğeni Hümeyra Papatya kendilerini dışarı attı. Depreme uykuda yakalandıklarını söyleyen Hediye Papatya, "Yeğenim Hümeyra ile evde uyuyorduk. Büyük bir gürültü oldu. Ev üzerimize yıkılıyordu. Düşen taşlardan bizi Allah korudu. Kendimizi dışarı attık. Ev oturulamaz hale geldi" diye konuştu.



DATÇA'DA 18 KİŞİ YARALANDI, BİR KİŞİNİN KOLU KIRILDI

Öte yandan deprem sırasında paniğe kapılan 18 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandıkları öğrenildi. Deprem sırasında korkuya kapılıp dışarı çıkmaya çalışırken düşüp yaralanan 17 kişi, Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi. İskele Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde deprem sırasında korkup dışarı çıkmaya çalışan 85 yaşındaki Ruhi Tan ise merdivenlerden düşüp sol kolunu kırdı. Ruhi Tan, ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

BODRUM SABAHA KADAR UYUMADI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün saat 01.31'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından Bodrumlular ile yerli ve yabancı turistler geceyi sokaklarda ve parklarda geçirdi.Gümbet İnceburun'da meydana gelen tsunamide 12 tur teknesi ile 5 balıkçı teknesi karaya sürüklenirken, onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı. O anları anlatan kaptan Metin Kestaneci (40), "Teknenin kaptanıyım. Teknede uyuyordum, önce bir gürültü ardından uğultu geldi. Ne oluyor demeye kalmadan birden tekne karaya doğru sürüklendi. Tekne ile birlikte kendimizi karada bulduk. Böyle bir şöy görmedim" dedi.

YARALILAR HASTANELERE KOŞTU

Depremden en çok etkilenen ise önemli turizm beldesi Bodrum oldu. Sarsıntı esnasında camdan atlayan ve yaralanan çok sayıda vatandaş, Bodrum Devlet Hastanesine başvurdu. Bodrum Devlet Hastanesi içerisindeki tedavi gören bazı hastalarda, kendi isteği ile hastane bahçesine çıkarak geceyi dışarıda geçirdi. Şu ana kadar 70'in üzerinde hafif yaralının hastaneye başvurduğu öğrenilirken, Muğla Valisi Esengül Civelek Bodrum Devlet Hastanesine geldi. Vali Civelek, tedavi gören yaralıları ve hastaları tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Öte yandan, Vali Civelek hastane içerisine girerek hastane binasını inceledi.

TEKNELER KARAYA ÇIKTI, BİRÇOK İŞ YERİNİ SULAR BASTI

Yaklaşık 3 dakika boyunca gelen dev dalgalar nedeniyle sahildeki otellerin alt katları ile restoran bölümlerini su bastı, 16 işyeri sular altında kaldı. Deprem sırasında 30'a yakın otomobilde, ağaç dalları ve kayaların düşmesi sonucu maddi hasar meydana gelirken, Bodrum'un Mumcular, Yalıçiftlik, Mazı mahallelerindeki bazı evlerde çatlak meydana geldiği belirtildi. Parklarda, kaldıkları otellerin sahilindeki şezlonglarda ve restoranların masalarında sabahlayan Bodrumlular art arda gelen depremler nedeniyle sabaha kadar uyuyamadı.

"BODRUM BOŞALDI SÖYLENTİLERİ DOĞRU DEĞİL"

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu yaptığı açıklamada, "Bodrum'un deprem nedeniyle boşaldığı söylentileri çıkmaya başladı, bunlar kesinlikle doğru değil. Konuklarımız otellerinde tatillerine devam ediyor, sadece isteyenlere bahçede konaklayabilecekleri ortamlar yarattık. Evet, tedirgin olduk ama Bodrum'da turistin boşalması diye bir şey söz konusu değil, bu tür söylentiler gerçekçi olmadığı gibi turizme de büyük zarar veriyor" dedi.

MİNARE EĞİLDİ, ÇEVRESİ BOŞALTILDI

Depremde, Neyzen Tevfik Caddesi'nde bulunan Adliye Camii'nin minaresinin tepe bölümünde sarsıntıdan dolayı eğilme meydana geldi. Minarenin yıkılma tehlikesine karşı belediye ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

BODRUM DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ BOŞALTILDI

Ayrıca 80 hastanın yatarak tedavi gördüğü ve acil serviste de 12 hastanın tedavisinin devam ettiği Bodrum Devlet Hastanesi'nin asma tavanı kaplamalarının bir bölümü çökerken, duvarlarda da küçük çatlaklar oluştu. Acil servis otoparkına çıkarılan hastaların burada tedavilerine devam edilirken, daha sonra AFAD tarafından kurulmaya başlananÿsahra hastanesine taşınacakları bildirildi.

50 TRAFO HASAR GÖRDÜ

Gökova Körfezi merkezli 6.3 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen yer olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan 200 kadar elelektrik trafosundan yaklaşık 50'si hasar gördü. Trafoların hasar görmesi nedeniyle ilçedeki birçok yerde elektrik kesintisi meydana geldi. Trafoların onarımı için ekipler harekete geçti. Büyük bölümünün onarınının tamamlandığı, diğerlerindeki çalışmaların sürdüğü belirtildi. Onarılan trafoların bulunduğu bölgelere tekrar elektrik verildiği kaydedildi.

95 ARTÇI SARSINTI

Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında saat 01.31'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede saat 06.43'e kadar 95 artçı sarsıntı daha oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, aynı bölgede saat 01.37'de 4.0, 01.48'de 4.4., 01.52'de 4.6, 01.54'te 4.5, 02.00'da 4.2, 02.23'te 4.5, 03.16'da 4.1, 03.53'te 4.2, 03.57'de 4.3, 04.25'te 4.1, 04.35'te 4.3, 04.38'de 4.4., 04.40'de 4.2, 05.12'de 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.