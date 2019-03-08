Efsane madde ‘Kırmızı civa’ Sivas’ta ele geçirildi

Sivas'ta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada nükleer silahlarda kullanılan 10,5 gram kırmızı cıva ele geçirildi.

Efsane madde ‘Kırmızı civa’ Sivas’ta ele geçirildi
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İL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada il merkezinde bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada Sovyetler Birliği döneminde nötron bombasının tetikleyicisi olarak üretildiği iddia edilen 10,5 gram kırmızı cıva ele geçirildi. Araçta bulunan K.İ., İ.D. ve H.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

EFSANE MADDE

Kırmızı civanın kuvvetli bir patlayıcı olmasının yanında cinsel gücü artırmaktan kelliğe çare olmaya kadar bir çok işi yaptığı öne sürülüyor.

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