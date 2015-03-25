Efsane hoca hastaneye kaldırıldı!

Trabzonspor'un efsane teknik adamlarından Ahmet Suat Özyazıcı hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde Trabzon'daki evinde banyoda düşen ve başını çarpan 78 yaşındaki Ahmet Suat Özyazıcı, yakınları tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif bir beyin kanaması geçirdiği belirtilen ve ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Suat Özyazıcı'nın kontrol amaçlı olarak hastanede tutulacağı öğrenildi. Özyazıcı'nın bilincinin açık olduğu ifade edildi.