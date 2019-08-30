Efes'in yeni biraları 'Zilli' ve 'Delikanlı' sosyal medyada tepki çekti: 'Her şey dilde başlar'

ANADOLU Efes’in Danimarkalı butik bira üreticisi Mikkeller ile iş birliği yaparak ürettiği 'Zilli Sally' ve 'Delikanlı Henry', markanın alamet-i farikası olarak bilinen kadın ve erkek karakterler Sally ile Henry'den esin alıyor. Türkiye'de yetiştirilen meyvelerle geliştirilen seride düşük alkollü ve yumuşak içimli (yüzde 3.9 alkollü) arpa birasının ‘Zilli Sally’, yüksek alkollü (yüzde 4.8 alkollü) buğday birasının ise ‘Delikanlı Henry’ olarak isimlendirilmesi, sosyal medyada kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Diken'in aktardığına göre kullanıcılar, Efes grubuna 'cinsiyetçilik' suçlaması yöneltti. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde ‘zilli’nin tanımlarından biri ‘edepsiz, eli maşalı, şirret (kadın).’