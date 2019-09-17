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Editörün hatası yüzünden özür üstüne özür diledi

Ergenekon Davası savcılarından Murat Yönder'e verilen hapis cezasıyla ilgili haberde Ergenekon mağduru Levent Bektaş'ın fotoğrafının kullanılması canlı yayında Fatih Portakal'a zor anlar yaşattı.

GÜNDEM 17.09.2019, 08:46
Editörün hatası yüzünden özür üstüne özür diledi
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ERGENEKON kumpas davasının savcılarından FETÖ sanığı Murat Yönder, örgüt üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Konuyla ilgili detayları ekran başındakilere aktaran Fatih Portakal, haberde Yönder yerine Ergenekon mağduru Levent Bektaş'ın fotoğrafı ekrana gelince neye uğradığını şaşırdı. Hatayı kısa süre sonra fark eden Fatih Portakal, FETÖ üyeliğinden hüküm yiyen Murat Yönder ile ilgili haberde kullanılan fotoğrafın Levent Bektaş'a ait olduğunu belirterek özür diledi.

"SİZDEN VE AİLENİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Hatanın bilinçli yapılmadığını ifade eden Fatih Portakal, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Levent Bey, kusura bakmayın biz sizi mağdur ettik şu an. Çok özür diliyorum. Bir kez daha biz sizi mağdur ettik ama biz sizi isteyerek mağdur etmedik. Onu da herhalde takdir ediyorsunuzdur. Bir kez daha sizden ailenizden özür diliyorum."

#Ergenekon Davası #Murat Yönde #Levent Bektaş #Fatih Portakal
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