Edirnede 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı

OLAY , ilçeye bağlı Adasarhanlı Köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan 9 yaşındaki M.T., 8 yaşındaki Y.K. ve aynı yaştaki T.D. adlı kız çocukları, ailelerine giderek R.B.nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Ailelerin jandarmaya şikayeti üzerine R.B. yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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