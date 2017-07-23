Eda Erol'dan Alişan mesajı!

ŞARKICI Alişan, nişanlısı Eda Erol'la ilgili yöneltilen "Fiziksel kriterleriniz nelerdi?" sorusuna "Çok güzel olmasını istemezdim, öyle de oldu çok şükür" şeklinde cevap vermişti. Bu açıklamalar karşısında Eda Erol'un tavrının ne olacağı merak konusuydu.
Ablası Esra Erol'la birlikte ABD'de tatilde olan Eda Erol sosyal medya hesabından Alişan'la bir fotoğraflarını paylaşarak: 'Kavuşmaya son bir çok çok özledim' yazdı.
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