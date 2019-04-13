Ebru Türel'in ses kaydını alan belediye çalışanı tutuklandı

ANTALYA'DA seçimlerden iki gün önce ortaya çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı AK Parti’li Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’e ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili polis bu sabah operasyon başlattı. Operasyonda, seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP’li Muhittin Böcek’in ekibinden olduğu ileri sürülen 7 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Ebru Türel’in gizlice ses kaydını alan ve internette yayınlayan kişi olduğu iddia edilen belediye şirketi ALDAŞ’ta çalışan Niyazi Ateş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

29 Mart günü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’e ait olduğu öne sürülen ses kaydı sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Almanya’nın başkenti Berlin’deki bir sosyal medya hesabından paylaşıldığı belirlenen ses kaydında, “Şimdi biz ne yapacağız, biz ikili- üçlü gruplar halinde, size otobüs kartlarımız geldi. Bunları vereceğim. Otobüslere bineceksiniz. Bineceksiniz, konuşacaksınız, ineceksiniz. Erkekler de kahvelere gidip bunları konuşacak. Peki neyi konuşacaksınız. Mesela; PKK’lılar CHP’lilerin listesinde. Ya bunlar seçilirse ya adam baksana eşbaşkanları bundan sonra İstanbul’u, Ankara’yı HDP yönetecek diyor. Tehdit ediyor. Bunları söyleyeceksiniz, lafları yazın. Tamam mı” sözleri yer aldı.