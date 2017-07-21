Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Ebabil kuşları emin ellerde

Eyüp'te bir çocuk annesiyle birlikte sokakta bulduğu iki ebabil kuşunu Eyüp Belediyesi Beyaz Masa birimine getirdi. Küçük Abdullah'ın bu duyarlı davranışı takdirle karşılanırken, kuşlar belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alındı. Pierre Loti'de ağaçta mahsur kalan bir kedi yine veterinerlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Ebabil kuşları emin ellerde

Eyüp'te bir çocuk annesiyle birlikte sokakta bulduğu iki ebabil kuşunu Eyüp Belediyesi Beyaz Masa birimine getirdi. Küçük Abdullah'ın bu duyarlı davranışı takdirle karşılanırken, kuşlar belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alındı. Pierre Loti'de ağaçta mahsur kalan bir kedi yine veterinerlik ekipleri tarafından kurtarıldı

21 Temmuz 2017 Cuma 11:56
Ebabil kuşları emin ellerde
banner404

EYÜP Rami'de oturan Abdullah Hasan Tunç isimli çocuk annesiyle sokakta yürürken yerde iki kuş olduğunu gördü. Duyarlılık gösteren çocuk, kuşları alarak önce evine götürdü. İnternetten yaptığı araştırmada kuşların ebabil kuşu olduklarını öğrenen çocuk, kuşları besledi. Ardından ise annesi ile birlikte Eyüp Belediyesi Beyaz Masa birimine gelerek yardım istedi.
Bunun üzerine Beyaz Masa görevlileri Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçerek durumu bildirdi. Veterinerlik ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde kuşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın “Eyüp'te her can değerlidir” ilkesiyle hareket eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, uçamadıkları gözlenen kuşların uçabilecek duruma gelene kadar klinikte bakıma alınacaklarını belirttiler.
Ömürleri havada geçiyor

20-25 yıl yaşandığı söylenen ebabil kuşları hayatlarının yüzde 90'lık bölümünü uçarak geçirirler. Gece ve gündüz havada kalan ebabil kuşları uçarken beslenir ve uyurlar. Sadece üremek için kısa bir süre için yere inen bu kuşlar vücut yapısı itibariyle kırlangıçlara benzemektedirler. Kur'an-ı Kerim'de Fil Suresi'nde adı geçen ve Sağangiller familyasından gelen ebabil kuşlarının Türkiye'de 4 türü yaşamaktadır.
Pierre Loti'de kedi kurtarma operasyonu

Eyüp Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Sultan Mezarlığı'nın Pierre Loti bölümünde bir kedi kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.
Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mezarlık içerisinde ağaçta bir kedinin mahsur kaldığı ihbarını alarak adrese gittiler. Verilen adrese gittiklerinde, ağaçta mahsur kalmış ve aşağı inemeyen kediyi gördüler. Ekipler vinç yardımıyla kediye ulaştı. Kedi, bulunduğu yerden veterinerlik personeli tarafından dikkatlice alınarak aşağı indirildi. Sağlık durumu kontrol edilen kedi, hiç bir sorunu olmadığı anlaşılınca sahibine teslim edildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
EyüpPierre Loti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim