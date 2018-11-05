E-Devlet'te yeni dönem resmen başlıyor

ADALET Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı, bilirkişi kabulüne ilişkin duyuru yayımladı. Buna göre bilirkişi olmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak. Başvuru formları elektronik imza veya mobil imza ile imzalanacak. Bugünden itibaren başlayan başvuru süreci 30 Kasım'a kadar devam edecek. 22 Ocak 2019'da başvuruları kabul edilenler açıklanacak.

BAŞVURULAR UYAP BİLİRKİŞİ PORTAL GİRİŞİNDEN YAPILACAK

Çözülmesi uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda görüşlerine başvurulacak bilirkişi adayları, e-Devlet'te Adalet Bakanlığı'nın sunduğu hizmetler bölümünden elektronik imza veya mobil imza ile giriş yapacakları UYAP Bilirkişi Portal Girişi'nden işlemlerini gerçekleştirecek.

YAZILI BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEK

Sigorta, tıp, turizm, enerji ve mimarlık gibi 65 uzmanlık alanında bilirkişi alınacak. Adaylar, uzmanlık alanlarına göre aranacak nitelikler çerçevesinde değerlendirilecek. Yazılı posta yoluyla veya vekaleten başvuru yapılamayacak. Bu şekilde yapılan başvurular reddedilecek. Başvurusu kabul edilenler 24 saat eğitim alacak.

KAĞIT VE ISLAK İMZA KULLANILMAYACAK

Kamu hizmetlerinin elektronik ortama e-Devlet Kapısı Projesi ile taşınmasına dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, konuyla ilgili şunları söyledi: "E-devlet uygulamaları, bürokratik süreçleri hızlandırırken vatandaşlara daha hızlı hizmet alma imkanı tanıyor. Devlete de kaynakları etkin kullanma olanağı sunuyor. E-imza ve mobil imza ile bireylerin kimlikleri güvenli bir şekilde doğrulanabiliyor."