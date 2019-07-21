Düzce'den bir acı haber daha!

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede bir kişinin cesedi bulundu

Düzce'den bir acı haber daha!
banner404

BÖLGEDE kayıp 6 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar  kapsamında, Düzce Arama Kurtarma Ekipleri (DAKE), Uğurlu köyünün 200 metre  yakınındaki bataklık bölgede bir kişinin cesedine ulaştı.

Ekipler, erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesedin, bulunduğu yerden  çıkarılması için çalışma yürütüyor.
Çarşamba akşamı ve Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan  sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle  birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel  İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin  desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp  ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, önceki gün Akçakoca ilçesine  bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan  42 yaşındaki Fatma Töngel'in cesedi bulunmuştu.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kaldırımda yürüyen kızlara silahlı saldırı!
Kaldırımda yürüyen kızlara silahlı saldırı!
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479